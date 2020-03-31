【筍工來了】免費赴法國滑雪遊玩　包食宿兼賺15000元

▲ 現年22歲的Max Rhulen及23歲的Jack Botti，獲聘前往法國阿爾卑斯山（French Alps）滑雪，福利包括免費機票、食住，以及2,000美元（約15500港元）薪酬。

近年不少人喜愛往雪地滑雪旅行。有2名美國青年獲聘前往法國阿爾卑斯山（French Alps）滑雪，住進當地海拔最高的小鎮霞慕尼（Chamonix），這份筍工除了提供度假村住宿外，還包括免費機票、一日三餐，以及2,000美元（約15500港元）薪酬，見到都心動！

據外媒《Bend Bulletin》報道，現年22歲的Max Rhulen及23歲的Jack Botti，均畢業於美國俄勒岡州立大學（Oregon State University），是北美滑雪公司Ski.com的獲聘者。去年11月，該公司招募12位滑雪者，到訪北美、歐洲及日本的6個滑雪聖地，要求拍攝及記錄滑雪經歷。最終收錄1500份申請，當中不乏專業爬山及滑雪人士，而Rhulen及Botti就是芸芸競爭中的兩位幸運兒。

▲ Max Rhulen及Jack Botti擊敗逾千對手，成為北美滑雪公司Ski.com的兩位幸運兒。（Jack Botti/IG）

兩人於3月1至7日，抵達霞慕尼度假村待了一星期，剛好在歐盟封關前完成任務。當時有嚮導安排他們到訪最佳的滑雪場。Ski.com給予的福利，還包括滑雪服飾、Go Pro、免費機票、食宿、每人2,000美元薪金，條件是他們須向網站提供滑雪場地的照片、影片，記錄這趟難忘之旅。

▲ Botti形容這份工作具挑戰性，每次滑雪後不斷剪輯片段、整理相片，希望即時分享喜悅。（Jack Botti/IG）

重頭戲無疑是，在南針鋒（Aiguille du Midi）上，從山頂一條知名的冰河雪道Valle Blanche滑下來，這亦是世界上最長的滑道之一。Botti形容這份工作具挑戰性，而且時間匆忙，但當置身於另一個與美國完全不同的地方，眼見左右世界被山林所吞噬時，感到異常振奮。他指出，當不用滑雪時，他們會整理影片及照片，希望立即分享難得的經歷。

Rhulen亦指，霞慕尼的地形陡峭、極具有挑戰性，感謝有嚮導隨身。「如果走錯方向，將會跌入懸崖或裂隙，工作的其中一個關鍵，是將這些內容告知想來這裏滑雪的人。」

▲ Rhulen本身熱愛冒險，除滑雪外，平時亦會發掘其他興趣。（Max Rhulen/IG）

霞慕尼是法國海拔最高的小鎮，與瑞士、意大利接壤，因座落於歐洲屋脊阿爾卑斯山的最高峰——白朗峰（Mont Blanc）山腳而聞名世界，更是1924年首屆冬季奧運會的舉辦地。這份筍工並非Ski.com首次推出，以往亦極受應徵者歡迎，皆因申請簡單，僅要求上載一段90秒自我介紹片段，講解自己屬理想人選的原因，並於Skype回答簡單問題即可。

責任編輯：姚慧儀