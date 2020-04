【下午茶】港威酒店聯乘Twinings推茶香下午茶　兩位$528送至尊白金禮品包

▲ 港威酒店聯乘Twinings推「川寧浪漫英倫下午茶」。(相片由酒店提供)

港威酒店Three on Canton聯乘英國皇室御用茗茶品牌Twinings推「川寧浪漫英倫下午茶」,賓客可於即日起至7月31日與愛侶一邊細味川寧茶,一邊享受充滿茶香的下午茶,甜蜜地拍拖。

這下午茶以格雷伯爵及仕女伯爵戀愛中的酸與甜經歷為靈感,當中不能錯過伯爵紅茶杏桃朱古力慕絲蛋糕及仕女伯爵紅茶檸檬蛋白蛋糕。前者採用伯爵紅茶、75度黑朱古力及可可葉來炮製慕絲朱古力蛋糕;後者以紅茶製作蛋白蛋糕,蛋糕表面鋪上新鮮的檸檬皮,再以蝴蝶造型裝飾點綴。

此外,甜品陣容還包括白桃紅莓吉士忌廉蛋糕、茉莉茶蘋果啫喱凍、玫瑰果洛神花蛋糕配馬卡龍、熱情果芒果白朱古力法式泡芙及傳統英式鬆餅配奶油忌廉及果醬,一共7款。

鹹點陣容共有4款,包括香煎帶子配熱情果莎莎醬、温泉鵪鶉蛋配巴馬火腿、甘菊花醃三文魚及鴨胸鵝肝慕絲綠茶千層餅,不比甜點失色。

賓客可選配咖啡、川寧茶、雞尾酒或無酒精雞尾酒享用。此外,每位賓客更可免費獲贈至尊白金禮品包乙份,數量有限,送完即止。

▲ 有酒精或無酒精調茶雞尾酒(相片由酒店提供)

「川寧浪漫英倫下午茶」詳情:

推廣期:即日起至2020年7月31日

時間:每天下午3時至5時

價目:港幣528/兩位;港幣388/一位(另收加一服務費)

地址:九龍尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓Three on Canton / Be on Canton

訂座電話:2113 7828

WhatsApp 即時訂座:5217 6428

責任編輯:王芷瑩