【淘寶惹禍】淘寶乾衣架僅用11日起火變灰燼　燒傷港媽：幾乎害我家都沒有

一年容易又春天，面對潮濕的回南天，不少人會利用乾衣機烘乾衣服取代晾掛衣服，減少滋生霉菌風險。一名港媽昨天（30日）分享在淘寶買了一個暖風乾衣架，可是僅用了11天，乾衣架便自燃變成灰燼，該港媽也因救火而不幸燒傷。

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一位港媽昨晚（30日）於Facebook群組「淘寶開心share」分享因淘寶引發的死裡逃生經歷，帖文中，港媽上傳兩張暖風乾衣架自燃後和她燒傷的相片，憤怒地說：

用了11天的烘乾機（乾衣架）變成灰燼了，還幾乎害我差點家都沒有了！救火時仲受傷，超嬲！

港媽用了11天的乾衣架變成灰燼了，當天她使用乾衣架，開機乾衣2小時，可是未夠鐘就便燒著。她在救火期間不幸燒傷手背，自燃後的乾衣架只剩下鐵架，乾衣袋早已變成灰燼，非常驚險！

港媽表示已向賣家反映事件，可是客服回覆指未發生過同類事件，他們表示會向上司報告再作交代。有網民留言建議這類乾衣架可以在香港購買，用三腳插頭比較安全。

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乾衣架規格

記者翻查這港媽的網購連結，賣家聲稱這家用折疊式的立方形乾衣架是「德國品牌」，原價每台人民幣999元，促銷價每台人民幣399元。

賣家指它可輸出1501至2000瓦數，可承重15公斤或以上，採用PTC的加熱方式。這乾衣架可烘乾多種衣服，也能調校溫度及過濾細菌，耐熱也能防水防潮。

此外，賣家強調這產品「明火點不燃，無人守候也安心」，不論安裝程序簡易及使用效果都大獲好評。

消委會揭5款暖風乾衣架及乾衣架​​​​​​袋不達標

消委會於2014年測試了5款暖風乾衣架及乾衣袋，結果全部樣本不能通過物料耐熱及耐燃能力測試。而樣本的產品標示說明也不完備，它們主要缺乏個別警告字眼，例如「產品只能烘乾水洗衣物」及「用戶切勿自行更換電源」等等。

責任編輯：陳珈希