【DSE2020】文憑試筆試延至4月開考　免費DSE練習及模擬試卷助考生最後衝刺

▲ 牛津大學出版社及啟思出版社於網上提供免費DSE練習及模擬試卷，助考生備試。

受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日開考。考生尚有約一個月時間溫習，有出版社於網上提供免費練習及模擬試卷，支援DSE考生作好應試準備。

即使DSE延期舉行，不少考生亦沒有鬆懈，在備試的最後階段努力溫習。牛津大學出版社及啟思出版社最近開設「牛津＋啟思考生加油站」，涵蓋中文、英文、地理、生物、物理等學科資源，內容包括模擬文憑試試卷及分析、 解題影片及溫習筆記等。

中文科應試策略影片30段

當中中文科內容較豐富，「温習篇」附有「中文文憑試歷屆試題分析及應試策略」，詳細分析歷屆文憑試中文科的題型，並歸納考評局報告內容，提供應試策略予學生參考；「閱讀卷温習筆記」則歸納了應考卷一所需的語文基礎知識，考生可作試前重温，強化記憶。

此外，有30段由資深中文老師闡述各卷應試策略的錄像，包括聽說讀寫各份考卷的精華貼士，例如時間分配策略及題目分析等。

「練習篇」備有一套閱讀能力模擬試卷（卷一）及一套聆聽及綜合能力模擬試卷（卷三），分別附參考答案及評分參考，方便考生在家中模擬試場環境，並在指定時間內完成。另提供試卷分析影片，提升考生的臨場應試能力。

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英文科解題影片分析常犯錯誤

英文科亦提供一套閱讀能力模擬試卷（卷一）和一套聆聽及綜合能力模擬試卷（卷三），附有參考答案及試卷分析影片。試卷分析影片剖析答題要點及技巧，分析考生表現及常犯錯誤。

至於地理科附2012至2019年歷年試題內容，同時亦可試答網站中的實地考察為本問題；生物科整合了2015至2019年文憑試試卷的分析，讓考生對題目要求一目了然；物理科分析2012至2019年題目分佈，有助考生掌握題型。

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責任編輯︰駱秀玲