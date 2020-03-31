理大衝突無業漢藏彈叉鋸刀候判　官指值得給予機會

▲ 被告於九龍城法院承認控罪。（資料圖片）

去年11.17理工大學外科學館道，有示威者與警方發生衝突，24歲無業男子被搜出重力操作鋼棒、鋸刀、彈叉等，被控管有違禁武器等罪。案件今（31日）於九龍城裁判法院再訊，被告承認控罪。裁判官認為值得給予被告機會，指監禁會令被告無法受益於《罪犯自新條例》，遂押後至4月14日作判刑，期間索取勞教中心報告；根據條例，若本案被告判入勞教中心，在服刑3年後，他可自稱沒有刑事紀錄。

被告羅皓譽（24歲），承認1項管有違禁武器、1項管有攻擊性武器或用具及1項在公眾地方管有攻擊性武器。



案情指，於2019年11月17日約晚上8時19分，1名警員在尖沙嘴科學館道近麼地道的交界，看見被告與另外約20名黑衣人正在逃跑，警員截停被告，及從其褲袋搜出摺刀，又從被告的背包搜出重力操作鋼棒、鋸刀、彈叉及208顆金屬彈珠，被告背包內另有2個「豬嘴」呼吸器、黑色風褸、黑褲、黑色上衣、上身盔甲、1對黑色手套及1條腰帶。

辯方求情指，被告過往沒有刑事紀錄，被截查時配合警方行動，亦沒有試圖拿出武器。辯方續指，被告在還押期間作出反省，因此今天坦白認罪，被告現已對犯案感到後悔，當時僅因一時愚蠢才會攜帶涉案物品。

辯方又提到，被告6歲時父母離異，自此沒有再見過母親，由於父親經常到外地公幹，被告須幫忙照顧胞妹及患有心臟病的祖母。辯方另呈上多封由被告中學老師及前僱主撰寫的求情信，內容提及被告樂於助人、性格正直及負責任，犯案與被告本性不符，被告亦沒有暴力傾向，日後重犯機會不高。

裁判官考慮過辯方的陳詞及所呈上的求情信後，認為值得給予被告機會，「可以俾一個機會佢」。辯方希望裁判官判以監禁，但裁判官指出由於控罪的性質及嚴重性，一旦被告判監，將難以受益於《罪犯自新條例》，遂押後至4月14日下午作判刑，期間索取勞教中心報告。

根據《罪犯自新條例》，若罪犯為首次定罪，及沒有被判處超過3個月監禁或1萬元以上的罰款，只要在刑期屆滿後的3年不再被定罪，他可自稱沒有刑事紀錄；判入勞教中心將不被歸類為監禁，但刑期方面卻不會扣減還押日數。

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記者：王仁昌