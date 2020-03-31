【兒童偏食】家長擔心嬰幼兒偏食不長肉　兒科醫生建議先從生長圖生長線評估

▲ 本港嬰幼兒偏食的問題普遍，家長可從小培養孩子建立良好的飲食習慣。（圖片︰i-stock）

本港孩子偏食問題普遍，有家長有感嬰幼兒1歲至2歲期間會變得揀飲擇食，可幸隨着小朋友長大，偏食的情况會慢慢改善。然而，有家長對孩子偏食問題感到非常擔憂。爸媽不妨多參考衞生署的資料及專家的意見。

依照衞生署的《6至24個月嬰幼兒健康飲食進展篇》資料顯示，家長應當正視和處理孩子偏食問題，避免孩子養成不良的飲食習慣，影響身體吸收均衡營養。孩子會偏食的原因多樣，包括抗拒吃陌生的食物、對食物的喜惡較強烈、對某些食物的質感或味道較敏感，又或因為喝奶過多致沒興趣吃其他食物。家長可多方面處理孩子偏食的問題︰

10項改善孩子偏食貼士

1 與孩子一起進餐，和他一起吃孩子抗拒的食物

2 每餐提供3至4種食物給孩子選擇

3 嘗試不同的烹調方法，如把菜做成菜蓉湯

4 多讓小朋友接觸食物，如看食物的圖片和觸摸食物。

5 不應該把孩子不愛吃的食物混在他愛吃的食物來哄食

6 不要用零食來換取或獎勵孩子吃不喜愛的食物

7 勿強迫小朋友進食，嘮叨小朋友

8 當孩子不願意吃時，不要用他喜愛的食物來補充

9 家長不要只提供小朋友喜歡吃的食物

10 勿倚賴「偏食配方奶粉」來解决偏食問題

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擔憂孩子偏食致過瘦

有家長感到孩子因為偏食，而出現偏瘦像不長肉的情況，兒科醫生張傑提醒家長不要有個人偏見去認為孩子總是不長肉和有偏瘦的傾向。家長必須先找孩子已有的生長圖生長線去評估一下。如果並不知道如何理解的話，就找醫護人員詢問。如果真的發覺孩子偏瘦，而又與偏食有關，可直接以向醫護人員聯絡，看看有甚麼辦法解決。

父母都宜檢討自己有否以身作則、過分溺愛孩子而為他們偏食找藉口，以及有否逼孩子多吃。因為無論別人給予甚麼意見予孩子飲食問題，最終都需由父母執行。

想知更多有關嬰幼兒偏食的問題，詳情見︰【兒童偏食】嬰幼兒偏食影響體重身高生長 兒科醫生分享5項培養健康飲食習慣貼士

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記者︰顏紫燕