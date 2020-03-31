【口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask 8間本地口罩商4月陸續開售口罩【內附詳情】
新冠肺炎疫情肆虐，市民仍然為搶購口罩而疲於奔命，本港陸續有廠商或機構，加入口罩生產行列。TOPick整理了8間於本月開售口罩的本地口罩生產商，以及各生產商出產的口罩規格、售價、開售日及數量等，不妨參考一下。
HKTVmall
本港大型網購平台HKTVmall早前派人赴東南亞國家採購口罩，而老闆王維基亦有親自前往台灣斥20萬美金購入口罩製造機，有望在香港設生產線。
- 創辦人/團體：HKTVmall（王維基）
- 售價：約$2個
- 規格：正申請ASTM Level 2認證
- 產量：料日產6至10萬個
- 開售日：料4月初
- 最新進展見此：【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個 王維基：做口罩不是為賺錢
Oxyair Mask HK
OxyAIR Mask HK宣佈將生產成人及兒童口罩，均會用上獨立包裝，時間上堅持要完成品質檢驗後才會開售，目標時間為4月，而兒童口罩料5月開售。
- 創辦人/團體： 未交代公司背景，稱只是幾位視香港為家的小商人
- 售價：（4月）成人$95盒（50個），小童$60盒（30個）
- 規格：目標ASTM Level 2 及 EN14683 Type II 的級別
- 產量：首批700萬個
- 開售日：目標時間4月，兒童口罩料5月開售
愛的家Family Mask
90後創業家鍾銘思牽頭成立港品牌口罩「愛的家Family Mask」，口罩規格PFE及BFE超過99%，有份義務協助統籌的崔定邦透露，屆時日產合共高達400萬個口罩，預計4月初會推出市面，並會以4大渠道供港人。
- 創辦人/團體： 90後創業家鍾銘思牽頭成立
- 售價：官方約200元； 卓悅：$188盒
- 公立醫院醫護人員有優惠，詳情見此：https：//bit.ly/2Uk0WTi
- 規格：PFE、BFE過濾效能超過99%
- 產量：日產400萬個口罩，首批200萬個
- 開售日：4月初，與卓悦合作推出，詳情見此：https：//bit.ly/33L7kpT
CareHK匯愛
CareHK口罩廠廠房為大埔初創企業綠芝園騰出來之廠房，廠房將設5條口罩生產線，其中3條成人，2條兒童，料可每月生產1500萬片成人及兒童口罩，並承諾每月捐贈20萬個口罩予社會上有需要人士。
- 創辦人／團體： 經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭
- 售價：成人款$97.5（50個）、兒童款未知
- 規格：三層一次性口罩，BFE 95%以上，預料可達ASTM Level 1
- 產量：月產1500萬個，首批220萬個
- 開售日：4月初在網上公開銷售200萬個口罩，並於實惠實體店發售20萬個口罩
MASKY
本地口罩品牌「MASKY」指推出100萬個口罩，並以每盒180元發售。該公司聲稱，口罩獲「美國食品藥品監督管理局」和歐洲合格認證。
- 創辦人/團體： 未知
- 售價：$170（50個）
- 規格：美國FDA認證、歐盟CE認證、ASTM Level1
- 產量：每條線日產量10萬，首批100萬個
- 開售日：料4月初出貨
MASKSAVER
Saving The Mask計劃就推出STEM學生設計的可換濾芯的，可重用口罩MASKSAVER，預計在4月底正式推出市場。
- 創辦人/團體：召集人梁偉健
- 售價：口罩套裝包含1個口罩，60個濾芯：預售價$45，建議零售價$68
- 規格詳情請見此：https：//bit.ly/33MQve1
- 產量：日產2萬套
- 開售日：料4月底正式推出市場
EG
香港品牌EG的口罩由2003年沙士推出至今已有17年，過去曾被消委會推薦，獲4星級數。
- 創辦人/團體：EG
- 售價︰$100（50個）
- 規格：三層式掛耳，BFE>95%、PFE>97%
- 開售日：4月2日早上11時開售
- 銷售渠道：www.egihk.net
Dr. Elson
HK.fruit日本水果專門店早前表示將會聯同日本及中國之合作伙伴，在廣東設廠生產口罩，將正式開賣 Dr. Elson 口罩。
- 創辦人/團體：HK.fruit日本水果專門店
- 售價：$199/50個
- 規格：BFE 97%-99%或以上、PFE達至少95%，具出口美國及歐盟證書
- 產量：料12條生產線，可日產50萬個口罩
- 開售日：4月1日起開售
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責任編輯:羅嘉欣