【口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask　8間本地口罩商4月陸續開售口罩【內附詳情】

▲ TOPick整理了8間於本月開售口罩的本地口罩生產商，以及各生產商出產的口罩規格、售價、開售日及數量等。

新冠肺炎疫情肆虐，市民仍然為搶購口罩而疲於奔命，本港陸續有廠商或機構，加入口罩生產行列。TOPick整理了8間於本月開售口罩的本地口罩生產商，以及各生產商出產的口罩規格、售價、開售日及數量等，不妨參考一下。

HKTVmall

本港大型網購平台HKTVmall早前派人赴東南亞國家採購口罩，而老闆王維基亦有親自前往台灣斥20萬美金購入口罩製造機，有望在香港設生產線。

Oxyair Mask HK

OxyAIR Mask HK宣佈將生產成人及兒童口罩，均會用上獨立包裝，時間上堅持要完成品質檢驗後才會開售，目標時間為4月，而兒童口罩料5月開售。

創辦人/團體： 未交代公司背景，稱只是幾位視香港為家的小商人

售價：（4月）成人$95盒（50個），小童$60盒（30個）

規格：目標ASTM Level 2 及 EN14683 Type II 的級別

產量：首批700萬個

開售日：目標時間4月，兒童口罩料5月開售

愛的家Family Mask

90後創業家鍾銘思牽頭成立港品牌口罩「愛的家Family Mask」，口罩規格PFE及BFE超過99%，有份義務協助統籌的崔定邦透露，屆時日產合共高達400萬個口罩，預計4月初會推出市面，並會以4大渠道供港人。

CareHK匯愛

CareHK口罩廠廠房為大埔初創企業綠芝園騰出來之廠房，廠房將設5條口罩生產線，其中3條成人，2條兒童，料可每月生產1500萬片成人及兒童口罩，並承諾每月捐贈20萬個口罩予社會上有需要人士。

創辦人／團體： 經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭

售價：成人款$97.5（50個）、兒童款未知

規格：三層一次性口罩，BFE 95%以上，預料可達ASTM Level 1

產量：月產1500萬個，首批220萬個

開售日：4月初在網上公開銷售200萬個口罩，並於實惠實體店發售20萬個口罩

MASKY

本地口罩品牌「MASKY」指推出100萬個口罩，並以每盒180元發售。該公司聲稱，口罩獲「美國食品藥品監督管理局」和歐洲合格認證。

創辦人/團體： 未知

售價：$170（50個）

規格：美國FDA認證、歐盟CE認證、ASTM Level1

產量：每條線日產量10萬，首批100萬個

開售日：料4月初出貨

MASKSAVER

Saving The Mask計劃就推出STEM學生設計的可換濾芯的，可重用口罩MASKSAVER，預計在4月底正式推出市場。

EG

香港品牌EG的口罩由2003年沙士推出至今已有17年，過去曾被消委會推薦，獲4星級數。

Dr. Elson

HK.fruit日本水果專門店早前表示將會聯同日本及中國之合作伙伴，在廣東設廠生產口罩，將正式開賣 Dr. Elson 口罩。

創辦人/團體：HK.fruit日本水果專門店

售價：$199/50個

規格：BFE 97%-99%或以上、PFE達至少95%，具出口美國及歐盟證書

產量：料12條生產線，可日產50萬個口罩

開售日：4月1日起開售

更多商戶開售口罩詳情：

蘇寧4月1日網售兒童口罩，詳情請睇：【下一頁】

觀塘企業「Dailywood Limited」將於４月3日發售外科口罩，詳情請睇：【第二頁】

責任編輯:羅嘉欣