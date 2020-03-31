【新冠肺炎】卡拉OK「RedMR」爆感染群組　即日起關店兩天消毒

▲ 「RedMR」卡拉OK有小型群組染疫，至少五人確診。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情未平息，「RedMR」卡拉OK有小型群組染疫，7人曾於3月24日往尖沙咀店唱K，當中5人確診；另外2人已送往檢疫中心。「RED MR」稱，今、明兩日（3月31日至4月1日）將關閉尖沙咀分店，再作徹底深層消毒及清潔，另外立即安排分店所有員工進行新型冠狀病毒測試。

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「RedMR」稱，衞生署通知有患者曾於潛伏期內，到訪RedMR紅人派對尖沙咀分店其中一個獨立房間消費。「RedMR」稱，為確保客人、員工及社區安全和健康，本月26日進行恆常清潔時，已外聘專業衞生團隊為店內所有空間及設施進行徹底深層消毒及清潔，並採用專業醫療級消毒清潔劑，能有效殺死細菌、病毒和真菌，包括新型冠狀病毒。

今、明兩日（3月31日、4月1日）將關閉尖沙咀分店，並再作徹底深層消毒及清潔，另外立即安排分店所有員工進行新型冠狀病毒測試。

責任編輯：吳卓峰