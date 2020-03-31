恒大校友捐課室及擔任校委會委員回饋母校　分享80年代恒商「貴族式」校園生活

▲ 80年代的恒商設有禮堂及泳池，並請來港隊教練授課。（恒大Facebook短片截圖）

前年升格為大學的香港恒生大學，前身歷史可追溯至最初成立於1980的恒生商學書院（恒商），其後改組成為恒生管理學院，至今經過40年變遷。校方近日請來80年代校友、現為恒大校務委員會委員的張江亭拍攝《恒大・四十・情 》系列短片，分享昔日「貴族」校園生活，以及如何透過讀書改變命運。

於1982年入讀恒商的張江亭，以「貴族」形容當時的校園生活，「有網球場、泳池、大Hall（禮堂）打羽毛球，以及學校花錢請港隊教練來教我們，以當時的生活水平來說已經覺得好『超級』！」入讀恒商亦讓他有機會到銀行工作見識，期間結識到現時的妻子，改變了他的命運。

▲ 恒大校務委員會委員的張江亭。（恒大Facebook短片截圖）

為了飲水思源，他後來捐贈了一個課室名為「B Action」課室，回饋母校，其後更獲邀成為校務委員會委員，希望可以將他在工作上所見所聞及人脈關係帶回學校合作，「初時接觸校務委員會會議時，我都是抱著第一日上學的感覺回來」。

▲ 昔日恒商設有錢幣博物館。（恒大Facebook短片截圖）

他又憶述當時在學校有一個錢幣博物館，收藏的古錢幣啟發到他，「每一件事物一定有歷史，我們知道源頭是怎樣一路走過來，如果我們知道自己的身份，知道自己的定位，就像大海裡的一個錨，對於我們做人做事都好有幫助。」

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責任編輯：馮琪雅