【新冠肺炎】澳洲研究使用卡介苗作預防藥物　4000名醫護參與實驗

▲ 有澳洲研究人員正準備針對疫苗卡介苗作出研究，了解其對病毒的預防效能。（資料圖片）

新冠病毒肺炎在全球蔓延，各國正努力尋找有效治療方法，據外媒報道，有澳洲研究人員正針對疫苗卡介苗作出研究，了解卡介苗對病毒的預防效能，實驗將為期6個月，涉及4,000名當地醫護人員，3個月後研究人員會審查結果，以確定卡介苗的療法。

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據彭博報道，澳洲墨爾本默多克兒童研究所（Murdoch Children's Research Institute）一項正進行的研究，為4,000名當地醫護人員接種季節性流感疫苗和卡介苗，或是僅注射流感疫苗，實驗會歷時6個月。

團隊會在試驗開始和結束時採集他們的血液樣本，了解有沒有感染冠狀病毒，而參與者將在試驗期間將記錄任何症狀，3個月後研究人員會審查結果，以確定卡介苗的療法。

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本身是兒科傳染病學、傳染病研究負責人Nigel Curtis認為，卡介苗可以增強免疫系統，更廣泛地防禦各種感染，而今次針對澳洲的臨床試驗，是想盡早保護醫護人員免受感染，減輕醫療系統負擔。

卡介苗是一種預防肺結核的疫苗，在1921年首次接種於人體上，而在本港是初生嬰兒免費接種的疫苗之一，雖不能百份百預防癆菌感染，但它能夠有效地預防肺癆病引起的嚴重併發症。新生嬰兒於出生後應盡快接種卡介苗。15歲以下的居港兒童如從未接種卡介苗，亦可以直接接種。

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責任編輯：陳子謙