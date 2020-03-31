【美國疫情】紐約每2.9分鐘死1人冷凍貨櫃車塞滿屍體　特朗普：從未見過這種景象

▲ 紐約確診死亡人數大幅上升。

新冠肺炎侵襲美國，累計逾16萬人確診，死亡個案逾3000宗，紐約市疫情嚴峻，平均每2.9分鐘就有1人死亡。醫療資源嚴重不足，曼哈頓醫院護士拍下一幕，醫院冷凍貨櫃車內堆滿屍體，總統特朗普亦在皇后區另一間醫院看到屍袋堆積、無法處理的情形，稱從未看到這種景象。為了抗疫，美國海軍醫療船「安慰號」已抗港，而紐約著名地標中央公園也搭起醫療帳篷，成戰地醫院。

【意大利疫情】小鎮每30分鐘舉辦一場葬禮 無數家庭被剝奪與親人最後告別

《The Sun》報道 ，直至當地時間3月30日下午4時30分，紐約市共計38,087宗確診個案，死亡人數在短短6小時內，由790人上升至914人，6小時內新增124宗死亡個案，平均每2.9分鐘就有1人死亡。紐約市5個區內，尤以皇后區疫情最嚴重，確診個案比例超過全市3分1。

特朗普：從未見過

《衛報》報道， 紐約市醫院爆滿，床位短缺，資源嚴重不足，有醫院的呼吸機及深切治療病床都需要配給使用。曼哈頓醫院一名38歲護士，拍下一個場景，顯示醫院冷凍貨櫃車內堆滿屍體。而總統特朗普3月29日在白宮記者會上表示，看到皇后區艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）走廊放滿屍袋，因為處理不到這麼多屍體，醫護人員要將屍體搬至冷凍車內：

我從未見過這種景象。

【新冠肺炎】疫情肆虐奢侈品牌齊抗疫 Chanel及Burberry將生產口罩+防護衣

為紓緩醫療壓力，美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）在3月30日抵達紐約，船上備有1,200張病床、12間手術室和其他醫療設備，用來醫療其他非新冠肺炎患者。此外，紐約著名地標中央公園亦搭建起醫療帳篷，用以接收新冠肺炎患者，共有68個床位，預計當地時間3月31日正式成為戰地醫院。

責任編輯：羅嘉欣