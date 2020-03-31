回歸前廉政專員施百偉辭世 在任時曾解僱時任執行處副處長徐家傑 社會 18:38 2020/03/31 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 回歸前的廉政專員施百偉辭世，他在任時曾解僱時任執行處副處長徐家傑。（資料圖片） 回歸前擔任廉政專員的施百偉（Bertrand de Speville）辭世，他曾解僱時任執行處副處長徐家傑，引發立法局首次引用「權力及特權法」調查事件。 廉政專員白韞六發聲明指，對施百偉的辭世深感悲痛。他又指，施百偉於1993年至1996年出任廉政專員期間，曾帶領廉署度過一段充滿挑戰的日子，在其領導下，成功偵破多宗複雜精密的跨境商業貪污案件。 施百偉在1996年卸任後離開香港，回英國營商。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 廉政公署港島東辦事處被噴漆刑毀 警方調查暫未有人被捕 13:44 2019/09/02 廉政公署港島東辦事處被噴漆刑毀 警方調查暫未有人被捕 59歲毒販涉以可卡因行賄偵緝警員 遭廉政公署起訴 18:51 2019/10/25 59歲毒販涉以可卡因行賄偵緝警員 遭廉政公署起訴 建築公司前電工涉非法收受回佣逾11萬 遭廉政公署起訴 19:59 2020/01/08 建築公司前電工涉非法收受回佣逾11萬 遭廉政公署起訴 香港 英國 貪污