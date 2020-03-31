回歸前廉政專員施百偉辭世　在任時曾解僱時任執行處副處長徐家傑

▲ 回歸前的廉政專員施百偉辭世，他在任時曾解僱時任執行處副處長徐家傑。（資料圖片）

回歸前擔任廉政專員的施百偉（Bertrand de Speville）辭世，他曾解僱時任執行處副處長徐家傑，引發立法局首次引用「權力及特權法」調查事件。

廉政專員白韞六發聲明指，對施百偉的辭世深感悲痛。他又指，施百偉於1993年至1996年出任廉政專員期間，曾帶領廉署度過一段充滿挑戰的日子，在其領導下，成功偵破多宗複雜精密的跨境商業貪污案件。

施百偉在1996年卸任後離開香港，回英國營商。

責任編輯：陳梓蔚