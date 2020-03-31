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【留家煮食】宅在家親子齊下廚　營養師教包低脂椰菜雞肉餃子【內附食譜】

健康 19:23 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

在家安排孩子們學習生活技能，也可促進姐妹間的合作性。（iStock圖片）

新冠肺炎確診數字持續增加，學校復課無期，孩子除了日常課業學習外，也是留家學習生活技能的好時機，今次教大家來一次親子包餃子活動，既有趣味又有得吃，一舉兩得。

巿面餃子多肥肉

老公挽著兩大袋超市食物回來，我好奇問道：「超市大減價嗎？你一口氣就掃了8包水餃……」

老公一邊將食物放入廚房，一邊說：「不！近來有連鎖快餐店實行晚市不設堂食；商場內一些食肆又提早關門；早前超市的罐頭食品、雲吞水餃也幾乎被掃光，趁現在貨架上有存貨，當然就多買一點，以備不時之需。」

我卻掃了他的興：「餃子可以自己包呢！我正打算明天與卓諺一起包餃子……」

老公皺一皺眉：「包餃子既要預備材料，又花時間，未免太麻煩吧！買急凍的放湯煮就可以，簡單快捷。」

疫情下，學校復課無期，孩子除了日常課業學習外，也是留家學習生活技能的好時機。（iStock圖片）

選用雞肉較低脂

我隨即反駁：「自製餃子其實也簡單方便，可配搭自己喜歡的蔬菜及肉類，我愛用雞髀肉及冬菇作餡料；相比在外買的，自製餃子可減少用肥肉及額外添加油份，不怕致肥。」而且可作為親子活動，「卓諺也十分喜歡呢！」

老公遞上其中一包冬菇雞肉水餃給我，他說：「我記得上次吃火鍋時你也有買過，另外我也買了這些多菜少肉款式，應該都算健康吧！」

我不忍掃他的興，大讚他記性好，說道：「對啊！市面上豬肉水餃多會加入肥豬肉，一般雞肉水餃的脂肪量會較低；另外，一些鮮蝦雲吞也並非只有鮮蝦成份，亦會混入豬肉以增添味道……」我頓了頓，續說：「不過，蔬菜餃雖沒有肥豬肉的陷阱，但調味上加入的油份也不少，脂肪量甚至可能比其他水餃更高；要分辨脂肪多與少，最好還是看看包裝上的營養標籤。」

老公拿起熱水壺準備煲水：「那今晚我來下廚煮水餃，你捧場嗎？」我拍手叫好：「由你來煮，我當然不反對呢！」

註冊營養師周詠苑指出，選用雞肉比較低脂，且自製餃子可減少用肥肉及額外添加油份，不怕致肥。（iStock圖片）

椰菜雞肉餃子（4人分量) 

材料 分量
雞髀肉 300克
冬菇 6隻
椰菜 半個
餃子皮 半斤
雞蛋 1隻

餡料調味如下：

生抽 2茶匙
1茶匙
半茶匙
半茶匙
胡椒粉 1/3茶匙
紹興酒 適量

做法：

1. 雞髀肉洗淨用醃料醃20分鐘，切細後再剁碎，備用。

2. 冬菇預先浸軟、去蒂、切粒，備用。

3. 椰菜洗淨切絲，放入水中煮1至2分鐘至軟身，盛起。

4. 椰菜及冬菇加入雞肉一同拌勻成餡料。

5. 將雞蛋打入碗中，打勻成蛋漿。

6. 將一湯匙餡料放於餃子皮中間，用蛋漿沾濕餃子皮邊緣。

7. 將餃子皮對摺再打摺，重覆以上包餃子步驟，即成。

撰文：周詠苑（註冊營養師）

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