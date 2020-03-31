【機場特警】關禮傑勾起《新紮師兄》奮鬥回憶　美魔男吃素操肌有秘訣　

▲ 關禮傑坦言《機場特警》勾起許多《新紮師兄》回憶。

TVB劇《機場特警》昨晚（3月30日）首播，當中關禮傑演機場特警組督察Man Sir。關禮傑坦言演《機場特警》勾起他不少《新紮師兄》的回憶：「好似從前《新紮師兄》一樣，劇中角色有驕傲、有柔弱、有囂張的人，好像看到昔日的自己。」

他指36年前拍《新紮師兄》時，與一班年輕時在訓練拍攝時，不時亂跑奔亂跳：「因為體力好好，也會回味以前和偉仔、呂方、青雲訓練的回憶。」

《新紮師兄》偉仔絕密NG內幕

對每一個新人來說，《新紮師兄》是一個很大的挑戰，因為可以令觀眾認識自己，令關禮傑、梁朝偉、呂方、劉青雲等十分投入拍攝：「每個人都想做到最好，有種共同奮鬥的感覺，大家互相照顧。」

▲ 《新紮師兄》堪稱經典。（網上圖片）

前警司黎家智任《機場特警》顧問，詳細請看：https://bit.ly/2xHorN5

不過，連日來的通宵拍劇，令一班血氣方剛的電兔也有疲倦的一刻。

關禮傑回憶說：「記得有場睡覺戲，偉仔要跳繩，我們應該和他一起數的，可是大家真的太累，全部都睡著了，只剩偉仔一個人跳，本身一個shot跳100下，但後來我們都睡著了，加上當時的導演要求1 take過，所以偉仔挨了兩組通宵仍要繼續跳，他是最辛苦的。」

拒接好姐同類型角色

雖然關禮傑在《新紮師兄》所飾演的「好姐」喬志豪深受觀眾歡迎，可是在此劇之後，關禮傑有點抗拒同類型角色：「好姐人物角色好懦弱，經不起風浪，又不喜歡運動，所以在《新紮師兄》內，好姐是最不陽剛、沒男子氣慨，我怕公司會覺得關禮傑不夠Man，其實自己很想演男子氣慨的角色。」

▲ 關禮傑在《新紮師兄》飾演的好姐，是一個在大家面前除褲也有包袱的人。（網上圖片）

關禮傑形容自己是「大男人」，屬於有苦自己知的類型：「有次在橫店拍劇受傷，即使全面都是血，我都會說無問題！可能以前好姐的角色，很了解這類型的人物，所以到現在我也不希望別人覺得我像好姐。」

《新紮師兄》對關禮傑影響深遠，令他之後喜歡做剛烈的角色，因為不想別人把「關禮傑」聯想成弱者：「現實生活中，有事我也是第一個挺身而出的人。」

▲ 年輕時的關禮傑青靚白淨。（網上圖片）

純素體力挑戰

早前釋出的宣傳片，有網民稱讚58歲的關禮傑身材絕不遜於一眾年輕演員，他謙虛說：「我怎會夠一班後生肌肉化，大家太俾面！只是盡量做好自己，希望角色能吸引觀眾，讓自己看上去是同類人。」

▲ 關禮傑擁鋼條型身材。（《機埸特警》照片）

蔡思貝拍《機場特警》險失聰：https://bit.ly/2WW1qAJ

關禮傑在3年前拍攝《跨世代》開始吃純素，後來在《是咁的，法官閣下》演律師。

所以《機場特警》是他改吃純素後，第一套體力消耗較大的劇集，對於吃素操肌有一定的心得：「很老實，吃素肌肉一定不及吃肉的人操得快，所以自己要勤力點。體能方面自己亦要再調較，在澱粉質、蛋白質上補充多點。」

▲ 關禮傑分享吃素操肌心得。（陳智良 攝）

關禮傑坦言，吃素後身體不容易感覺漲，因為年紀增長，消化系統也會改變，不過吃蔬菜的人容易肚餓，所以自己會多吃幾餐：「不過拍劇需要捱更抵夜，消耗量又會變大，所以會準備豆類、牛油果、蕃薯、粟米這類高蛋白質的食物。

記者：鄭嘉瑤