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【家居檢疫】鍾欣潼深夜在家睇抖音　被揭課金6萬賞貌似陳冠希男星

娛樂 18:50 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

鍾欣潼近日留家檢疫。

阿嬌鍾欣潼日前從馬來西亞返香港，現於家中進行維期14天的家居隔離。為消磨時間，阿嬌把舉啞鈴的影片放到網上與網民分享，除無意把豪宅內曝光，也被網民發現阿嬌半夜觀看抖音直播。

阿嬌於一星期前與蔡卓妍、關智斌、陳家樂等早前往馬來西亞拍網劇《女法醫JD》，原定4月中才拍畢，但面對新冠肺炎疫情問題，劇組需要暫時停工，於是眾人選擇提早回港避「炎」。

阿嬌留家拍片自娛。（影片截圖）

返港後需要留在家中進行維期14日家居隔離，不少人都會選擇在家中做運動，消磨時間又可以Keep Fit，阿嬌亦不例外，日前把一段在家中舉啞鈴的影片上載到抖音上。

今日更有網民爆料，指在抖音平台其中一名小鮮肉男主播余衍隆直播間內發現阿嬌帳戶，並指阿嬌在直播中，共豪花近4萬多人民幣（近6萬港元），課金多份虛擬禮物，而且阿嬌被指有直播間管理員認證，可見阿嬌是該男主播忠實粉絲。

阿嬌看抖音男主播被指甚似陳冠希。（影片截圖）

而該19歲男明星主播余衍隆，更被網民形容貌似陳冠希！

不過，阿嬌經理人後來指，阿嬌確實有看此主播的直播，但帳戶內並沒有多達4萬人民幣，因此不會出現豪花課金的情況。

撰文 : TOPick柴犬出動

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