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郵政取消加拿大等4國空郵　平郵航運增至每周一班

社會 19:02 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

香港郵政取消加拿大等4國的空郵服務，而平郵航運則增至每周一班。（資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延全球，香港郵政今日（31日）宣布，由於航空公司大幅度削減航機班次或停飛加拿大、西班牙、挪威、和巴西，香港郵政將取消以上4地的所有空郵服務，市民可考慮使用平郵服務。

香港郵政又指，已要求承辦商提早或加密上述目的地的平郵航運班次至每星期一班。預計平郵航運船程如下：

目的地 預計平郵航運船程
加拿大 15天
西班牙 23天
挪威 40天
巴西 28天

資料來源：香港郵政

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