郵政取消加拿大等4國空郵 平郵航運增至每周一班 社會 19:02 2020/03/31 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 香港郵政取消加拿大等4國的空郵服務，而平郵航運則增至每周一班。（資料圖片） 新冠肺炎疫情蔓延全球，香港郵政今日（31日）宣布，由於航空公司大幅度削減航機班次或停飛加拿大、西班牙、挪威、和巴西，香港郵政將取消以上4地的所有空郵服務，市民可考慮使用平郵服務。 香港郵政又指，已要求承辦商提早或加密上述目的地的平郵航運班次至每星期一班。預計平郵航運船程如下： 目的地 預計平郵航運船程 加拿大 15天 西班牙 23天 挪威 40天 巴西 28天 資料來源：香港郵政 相關文章 【口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask 8間本地口罩商4月陸續開售口罩【內附詳情】 今日 18:57 【口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask 8間本地口罩商4月陸續開售口罩【內附詳情】 【新冠肺炎】卡拉OK「RedMR」爆感染群組 即日起關店兩天消毒 今日 18:24 【新冠肺炎】卡拉OK「RedMR」爆感染群組 即日起關店兩天消毒 【家居檢疫】鍾欣潼深夜在家睇抖音 被揭課金6萬賞貌似陳冠希男星 今日 18:50 【家居檢疫】鍾欣潼深夜在家睇抖音 被揭課金6萬賞貌似陳冠希男星 疫情 西班牙 香港 巴西 挪威 加拿大 新冠肺炎 肺炎 武漢肺炎