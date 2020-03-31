郵政取消加拿大等4國空郵　平郵航運增至每周一班

▲ 香港郵政取消加拿大等4國的空郵服務，而平郵航運則增至每周一班。（資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延全球，香港郵政今日（31日）宣布，由於航空公司大幅度削減航機班次或停飛加拿大、西班牙、挪威、和巴西，香港郵政將取消以上4地的所有空郵服務，市民可考慮使用平郵服務。

香港郵政又指，已要求承辦商提早或加密上述目的地的平郵航運班次至每星期一班。預計平郵航運船程如下：

目的地 預計平郵航運船程 加拿大 15天 西班牙 23天 挪威 40天 巴西 28天

資料來源：香港郵政