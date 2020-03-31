【新冠肺炎】15歲無病徵少女確診兩日內出院　或為本港最快出院個案

▲ 第591宗個案患者早前留醫大埔那打素醫院。

新冠肺炎疫情持續，本港今(31日)再有多4名病人出院，包括於本周日(29日)確診的第591宗個案、15歲女病人，她在確診兩日內已出院，或是本港最短時間內出院的確診者。

患者早前留醫大埔那打素醫院，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，該名15歲女病人入院時無病徵，雖然病毒檢測呈陽性，但她直至入院期間亦無發燒或肚瀉，院方為她照肺及血液測試亦發現一切正常，按出院標準經兩次病毒檢測呈陰性後獲准出院。

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另外，被問到是否有病人在瑪麗醫院確診後10小時，才由普通病房轉往隔離病房，劉家獻解釋，病人昨日(30日)傍晚到急症室求醫，當時無發燒或上呼吸道病徵，只是頭痛、頭暈，當得知他是從英國回港後，安排他入住普通病房單人房，強調有足夠換氣設施，病人於早上的檢測結果初步呈陽性後，下午1時已轉往隔離病房。醫護人員抽取鼻咽分泌檢測時，有穿全套保護裝備，因此無被列作密切接觸者。

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記者：蘇文軒