添馬台：違禁聚令者將不予警告　直接罰2,000元

▲ 政府facebook專頁添馬台指，違反禁聚令的人士，將不予警告直接罰2,000元。（添馬台圖片）

新冠肺炎疫情嚴重，政府早前規定在公眾地方不得進行多於4人的羣組聚集。政府facebook專頁「添馬台」今日（31日）指，

為了加強措施成效，我們稍後會不予警告，直接向違例人士發出港幣2000元罰款告票。

「添馬台」又指，餐飲業界大致配合防疫新規例，相關部門過去兩日已巡查超過 5,000 次，作出 400 多次口頭勸喻。

「添馬台」感謝各食肆、受影響行業和人士的合作，又呼籲港人可「多忍一陣」，讓香港可以「大步檻過」嚴峻時期。

責任編輯：陳梓蔚