添馬台：違禁聚令者將不予警告 直接罰2,000元 社會 19:19 2020/03/31 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 政府facebook專頁添馬台指，違反禁聚令的人士，將不予警告直接罰2,000元。（添馬台圖片） 新冠肺炎疫情嚴重，政府早前規定在公眾地方不得進行多於4人的羣組聚集。政府facebook專頁「添馬台」今日（31日）指， 為了加強措施成效，我們稍後會不予警告，直接向違例人士發出港幣2000元罰款告票。 「添馬台」又指，餐飲業界大致配合防疫新規例，相關部門過去兩日已巡查超過 5,000 次，作出 400 多次口頭勸喻。 「添馬台」感謝各食肆、受影響行業和人士的合作，又呼籲港人可「多忍一陣」，讓香港可以「大步檻過」嚴峻時期。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【新冠肺炎】曾與李君妍同錄影《姊妹淘》 家有小孩孫慧雪：會自我隔離 今日 19:11 【新冠肺炎】曾與李君妍同錄影《姊妹淘》 家有小孩孫慧雪：會自我隔離 郵政取消加拿大等4國空郵 平郵航運增至每周一班 今日 19:02 郵政取消加拿大等4國空郵 平郵航運增至每周一班 【新冠肺炎】15歲無病徵少女確診兩日內出院 或為本港最快出院個案 今日 19:07 【新冠肺炎】15歲無病徵少女確診兩日內出院 或為本港最快出院個案 新冠肺炎 疫情 肺炎 武漢肺炎