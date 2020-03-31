鄧炳強參演高志森第二部品有張國榮　高志森︰隔36年再見是緣份

▲ 高志森。（資料圖片）

香港警務處處長鄧炳強日前接受導演高志森及作家屈穎妍專訪時，大爆自己曾參演高志森執導的處女作《開心鬼》，引坊間熱議，有網民更挖出「一哥」曾參演高的第二部作品《聖誕快樂》。不過，高志森向傅流螢透露，自己重看該作品時，都找不到有鄧炳強的鏡頭，又解釋因當年電影長度限制在90分鐘左右，笑言︰「可能剪走咗場面都未定」。

據康文署網上電影資料庫顯示，鄧炳強1984年確實參與過兩部電影，均由高志森執導，此後再無作品。

對於事隔36年再訪問鄧炳強，高志森表示，第一個感受是「緣份」，又透露指該兩部除了是自己首兩部的執導電影外，鄧炳強在《開心鬼》中的戲份，更是自己首日開工，兼第一場拍攝的一幕，「我記得這場當時都拍咗四日」。

▲ 電影《聖誕快樂》海報。

高志森又主動提起，藝人杜汶澤於社交網站上稱鄧炳強為「茄哩啡」，並替鄧抱不平，「他（鄧炳強）是有戲份有對白的，絕對不是杜先生口中講的『茄哩啡』」。他稱，當時鄧為「特約演員」，一天人工就有700元，若今天算上來即有5至6千元，並需要演技及連戲，認為從事演藝行業工作的人，理應知道兩者有何分別。

【一哥的那些年】一哥鄧炳強18歲加入警隊前 曾拍高志森執導電影《開心鬼》

《聖誕快樂》為1984年12月上映的香港電影，票房超過2500萬，更有眾多大咖演員，包括張國榮、陳百強 、麥嘉、徐小鳳、李麗珍及袁和平等人主演。不過高志森就指，自己回帶重看該電影時，都不覺有「一哥」的身影，又解釋因當年電影院放映時有固定場次，故一般電影長度限制在90分鐘左右，加上後期製作比較急，「可能剪走咗場面都未定」。

至於下次開戲會否考慮再找一哥拍戲？高志森就笑指︰「不會也未有想過」，但就大讚與鄧炳強相處過程中，感覺對方非常專注聆聽及尊重，說話深入淺出，都是好演員該有的素質。