城大被質疑遲供款 積金局跟進 城大：處理供款系統運作順利
香港城市大學被指涉嫌遲供強積金，城大學生會編輯委員會昨（30日）表示，收到學生投訴指，於1月參與校內工作（Campus work）後，在上月初收到工資後，校方在1個月後、即本月初才作出強積金供款。積金局回覆稱會跟進事件，城大則稱其處理兼職員工強積金供款系統已沿用20年，一直運作順利。
城大編委會引述該名學生稱，在今年1月參與校內工作後，按時薪52元，於2月初獲發400多元薪金，其後校方在3月10日始支付有關強積金款項，質疑校方未有按相關規例於供款期（糧期）後10日內、即2月10日或之前向受託人支付供款。該會另向多名曾參與校內工作的學生查詢，發現方校早於2018年已疑似遲供強積金。
城大發言人回覆TOPick查詢指，過去20年來，城大財務處沿用目前系統，處理兼職員工的工資及其強積金供款，一直運作順利，財務處也曾就此主動和積金局溝通，校方持續要求財務處研究各類系統是否需要作出跟進。
積金局回應指，在一般情況下不會公開評論個別個案，但會就上述資料作跟進。
局方解釋，強積金制度同時涵蓋全職及兼職僱員，按照《強制性公積金計劃條例》，月薪僱員的供款日是每月10號，僱主必須於該日或之前，將上一個糧期應該作出的強積金供款連同付款結算書，送達所屬受託人。
局方提醒僱主拖欠強積金供款屬刑事罪行，最高可被判處罰款45萬元及監禁4年，若僱主拖欠供款，除了繳付欠款外，亦必須支付相等於拖欠供款金額 5%的附加費。
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記者：馮琪雅