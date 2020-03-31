【新冠肺炎】稅局人龍轉商業登記盼取8萬元抗疫資助　政府：商戶需從事實質零售業務

▲ 灣仔稅務大樓今日有大批市民排隊，申請改商業登記證的業務性質，轉為零售業。（湯炳強攝）

灣仔稅務大樓大堂，近日有長長人龍，大批人士申請改商業登記證的業務性質，轉為零售業，以圖取得8萬元「防疫抗疫基金」資助。政府稱，抗疫基金下的「零售業資助計劃」，截至今日（31日）共收到近6萬宗申請。

政府稱，「零售業資助計劃」推出目的，是支援受疫情重創的零售商戶，計劃要求申請商戶必須從事主要及實質零售業務，而該業務於今年元旦前已經開業。

審批過程中，政府會因應申請零售商戶所提交的商業登記證及其他證明文件，如店面近照、強積金供款結算書、租單、水電費帳單等，按個別個案的情形作全盤考慮，並非單憑商業登記證上所顯示的業務性質，以決定申請人是否符合申請資格。

政府會就申請人所提交的商業登記資料，與商業登記署的行政紀錄作出核實。如有關的商業登記資料曾於短期內更新，政府有可能會聯絡申請人提交進一步資料及文件，以助考慮有關申請。政府亦提醒，如發現有任何人蓄意提交失實或誤導的資料以企圖獲取資助，會轉交執法部門調查跟進。

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責任編輯：吳卓峰