【留家煲劇】韓劇《梨泰院Class》十大熱血金句　不畏強權扑世路：你不要決定我的價值

▲ 韓劇《梨泰院CLASS》有不少熱血金句。

朴敘俊、金多美主演的韓劇《梨泰院CLASS》在新冠肺炎疫情下成為煲劇熱選。此齣漫畫改編的韓劇《梨泰院CLASS》，以男主角朴世路為父復仇的15年大計為主幹，當中主角雖然失去父親、被判入獄，少年成長路充滿悲情，卻從不向命運低頭，依然正直，勇往直前。編劇趙光真筆下的熱血金句紛陳，激動人心。

1.「我爸爸教導我，人生在世要堅持信念，抬頭挺胸，以後也這樣生活下去。」

朴世路和爸爸在父子情刻劃感人。高中時因為伸張正義打了身為富二代的同班同學張根源，因而得罪了張的老爸張大熙。

朴世路不向長家集團財閥張大熙謝罪下跪，堅持抬頭挺胸地做人，其倔強性格鮮明活現。

▲ 朴世路和父親之間的感情相當感人。（劇照）

2.「忍過這一次、最後一次，就這樣一次又一次，雖然當下會很好過，但忍氣吞聲會讓人改變。」

趙以瑞當初認識朴世路時，跟他在做生意的理念上有很大分歧。她認為做生意的人要懂得低頭，有時應稍作忍耐，世路就反駁忍氣吞聲會讓人改變。

3.「你不要決定我的價值，我的人生才要開始，我要做所有我想做的事。」

朴世路在獄中努力讀書，跟當時覺得入獄就代表人生完蛋的崔昇權口角，世路充滿銳氣地強調自己為了可以做他想做的事，可以做苦工、跑遠洋運船儲錢完成夢想，這番話令崔昇權出獄後成為世路的忠心員工。

▲ 黑道小混混崔昇權和朴世路在獄中不打不相識。（劇照）

4.「我不會依靠別人的夢想，也不會背負媽媽妳的夢想，我自己決定的生活就是我的人生。」

20歲高IQ的趙以瑞瘋狂愛上世路後，決定不入大學，反而當上世路的小酒館經理，協助他走上成功之路。

她跟媽媽說的這番話，反映出她跟世路一樣選擇忠於自己。

▲ 金多美飾演有反社會人格的女主角趙以瑞。（劇照）

5.「『適可而止，放棄吧！』不可能，固執和血氣方剛，是我人生的本質。」

當張大熙親身去甜栗吃了一頓午餐後，語帶輕蔑叫世路放棄挑戰長家後，世路則傲氣地回敬對方。

▲ 朴世路和劉在明飾演的長家集團會長張大熙誓不兩立。（劇照）

6/「我所認為的強大是來自於人，那些人的信賴會讓我更加堅定。」

朴世路作為老闆，其用人之道，跟只視員工為棋子，眼裏只有的金錢和利益的張大熙完全相反！

7/ 「你又沒做錯事，不用逃跑，你不需要向別人說服你是誰！」

馬賢利在參加電視台的廚藝比賽時被爆出來是變性人，因而遭受異樣眼光，世路以這番感人的話安慰對方。

▲ 馬賢利因變性人身份而在電視台廚藝比賽中受到非議。（劇照）

8.「我是一顆石頭，炙熱地燃燒我吧！我是一顆巍然不動的石頭，猛力地打我吧！我是一顆堅固的石頭，將我囚禁在黑暗中吧！我是一顆獨自閃耀的石頭，我不會破碎、不會化為灰燼，並拒絕服從自然的法則，我活了下來，我是鑽石！」

欲退出廚藝比賽馬賢利，收到趙以瑞致電，讀出這熱血詩句，令她打消了退出比賽的想法。



9.「跟隨我的心，做我自己，不在乎結果，沒有後悔的生活，我想過這種人生。我有忠於自己嗎？ 」

世路為救以瑞，被張根源聯同黑幫害得重傷，彌留之際依然反思否貫徹地忠於自己。

10.「不管幾次都好，這可怕的人生重來一次吧！」

世路在彌留之際，回想起以瑞曾對他引述的句子，成為他車禍重傷醒來的動力，也呼應了他雖然曾經歷了許多不幸和不公義，但他仍有勇氣繼續面對，創造自己的命運。

INFO

《梨泰院CLASS》（共16集）

已於Netflix上架

撰文：程日