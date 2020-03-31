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【新冠肺炎】上環蘇豪智選假日酒店今日起停業「止血」　約30員工遭遣散　

社會 20:00 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

位於上環的香港蘇豪智選假日酒店，今日起暫停營業。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，訪港旅客量大減，本港酒店業受重挫。位於上環的香港蘇豪智選假日酒店，今日起暫停營業，消息指有約30名員工被遣散，只餘4名員工繼續工作。酒店指，目前業務狀況低於以往水平，故暫停開放客房直至疫情不再對客人構成憂慮或威脅，並已向受影響員工作出法律安排。

據悉，酒店原有34名員工，今年1月時已解僱兩名工程部職員，今日因酒店決定停業再遣散餘下大部分員工，並已按照勞工法例，向受影響員工賠償遣散費。據悉，酒店現時只剩下2名前枱職員﹑1名工程部及1名患病員工繼續工作。

香港蘇豪智選假日酒店開業8年，屬三星級中價酒店。（陳國峰攝）

據了解，酒店過去7年﹑每年的平均入住率都達8﹑9成，惟今年1月的入住率僅錄不足6成，2月時入住率更跌至1成左右，酒店業主預計會「蝕錢」，故早於3月9日已向酒店管理層提出停業安排，當時管理層希望繼續營運酒店，故建議讓員工先放取15日的無薪假，惟最後仍逃不了「停業」厄運，決定今日（31日）起停業。

據了解，酒店於3月9日開始已沒有接收新客入住，只餘下一些長期租住酒店的旅客，酒店最後一名住客亦於上周五（27日）完成退房手續；而酒店低層餐廳因屬外判經營，仍會照常運作 。

香港蘇豪智選假日酒店指，暫停開放客房直至疫情不再對客人構成憂慮或威脅。（陳國峰攝）

香港蘇豪智選假日酒店回覆TOPick查詢時表示，酒店基於目前低於以往業務狀況，採取了相應運營決策，暫停開放客房直至疫情不再對客人構成憂慮或威脅。酒店指，已詳細和受影響的員工溝通並根據法律作出合法安排，但鑒於對員工的隱私保護，不會對人員安排的詳情進行討論和評價。

香港蘇豪智選假日酒店於2012年開幕，由洲際酒店集團營運，屬三星級中價酒店，而酒店項目為有利集團在2009年投得。

記者：陳曉瑩

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