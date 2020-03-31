【新冠肺炎】工聯會晤林鄭促設緊急失業援助金　每月上限1.4萬元

▲ 工聯會昨與特首林鄭月娥會晤，建議基金聚焦支援僱員，包括成立緊急失業援助金及創造大量臨時職位。

港府將啟動第二輪抗疫基金，多個政黨要求當局向各行各業提供適切支援。工聯會昨與特首林鄭月娥會晤，建議基金聚焦支援僱員，包括成立緊急失業援助金及創造大量臨時職位。

疫情下各行各業面對非常困難經營情況，工聯會促請政府廣泛及到位地支援僱員及行業，該黨提出7項支援僱員措施的建議，提議第二輪抗疫基金中，向全港非自願失業人士，提供緊急失業援助金，援助金額最高為每月14,000元，派發期限為6個月。

工聯會亦就抗疫基金提交多項措施建議，包括增加再培訓名額﹑公共交通票價即時減價一成﹑將「新冠肺炎」列為職業病等。支援行業措施方面，工聯會建議，當局應以「零售業資助計劃」為藍本，針對性為服務性質的行業，如寵物店﹑美容院﹑補習社和教育中心等提供資助。

工聯會立法會議員麥美娟形容，林鄭月娥會上反應正面及積極，雙方有討論資助如何直接令打工仔受惠，認為第二輪抗疫基金應推出針對僱員措施。

另外，民建聯昨日聯同外傭代理業界，呼籲政府提供8萬元資助，否則九成代理公司面臨倒閉。香港僱傭工會主席伍斯傑指，印尼及菲律賓因應疫情陸續實施出入境限制，代理因而停止招聘，料介紹外傭的生意暴跌九成，而本港有約2700間外傭代理公司，但業界無被納入抗疫基金支援是不公平。

民建聯稱，外傭代理公司工作繁重，而香港面臨外傭短缺的問題亦未解決，希望政府解決外傭斷約、延長合約等問題，並成立專責部門處理因疫情出現的外傭相關問題。

記者：莫稼浩