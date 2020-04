【留家煲劇】4月最新影視作超級英雄大變身 「雷神」演僱傭兵「美國隊長」化身檢察官

▲ 「雷神」基斯咸士禾夫在新片《驚天營救》中演僱傭兵。

新冠肺炎疫情下,宜留家煲劇睇好戲,踏入4月就開始有不少英美劇集及電影新作在串流平台推出。

當中更有由「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)、「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)、「變形俠醫」麥克雷法路(Mark Ruffalo)及「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)主演的最新影視作品。卸下超級英雄制服後,這班型佬又會以哪個形像出現?

▲ 電影《驚天營救》分別在泰國、在印度、孟加拉及泰國取景。



1.「雷神」做僱傭兵驚天營救

「雷神」基斯咸士禾夫在Netflix原創電影《驚天營救》(Extraction)再展猛男本色,飾演無所畏懼、性格冷酷的黑市僱傭兵。

電影講述這名非常打得的僱傭兵最新任務,是被派到孟加拉營救毒梟被綁票的兒子。這部片的監製包括基斯咸士禾夫以及《復仇者聯盟︰終局之戰》

Avengers: Endgame)的導演羅素兄弟(Joe及Anthony Russo)。特技人出身的Sam Hargrave首次執導。他曾為動作場面大受好評的《美國隊長︰英雄內戰》(Captain America: Civil War)任Stunt Coordinator,相信這部片在特技動作設計方面也會落足心機。 (4月24日 Netflix上架)

▲ 基斯伊雲斯主演的《捍衛我兒》,有電影《神探白朗福比利大宅》的Jaeden Martell(中)及《唐頓莊園》的Michelle Dockery(左)合演。

2.「美國隊長」正義和親情難取捨

「美國隊長」基斯伊雲斯以正義形象深入民心,而他在推理犯罪電影《神探白朗福比利大宅》(Knives Out)中的反派角色也令人刮目相看。

伊雲斯在有份任執行監製兼主演劇集《捍衛我兒》(Defending Jacob)中飾演地方檢察官,向來忠於職守維持公義,也是一位好爸爸,然而當其14歲兒子Jacob涉及一宗兇殺案後,他即面對於維持公義與親情之間的兩難 。

此劇改編自暢銷小說,8集均由《解碼遊戲》(The Imitation Game)的Morten Tyldum 執導。

INFO

《捍衛我兒》(共8集)

4月24日Apple TV+上架(首3集)

*其餘集數將每逢星期五推出新一集至5月29日

▲ 電影《Bad Education》中,曉治積曼飾演涉及盜用公款的美國長島區教育局局長。

3.「狼人」涉教育醜聞

「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)新作是由真人真事啟發的HBO電影《Bad Education》。

它講述了曉治演的Frank Tassone及其副手Pam Gluckin(Allison Janney飾)管理着全國首屈一指的長島校區,不但大學入學率創新高,還因此刺激周邊房地產價格飈升。但隨着挪用公款的醜聞逐步浮面,Frank迫不得己採取一切手段掩飾真相。

電影取材自Robert Kolker在《New York Magazine》發表的文章,有關美國一宗受關注的教育醜聞,而事件中的Frank Tassone04年時就因盜竊罪而被捕。

INFO

《Bad Education》

播映日期及時間︰4月26日早上8時播映(和美國同步)

頻道︰HBO(NowTV115台)及HBO GO(NowE)

▲ 麥克雷法路在劇集《I Know This Much is True》中飾演同卵雙胞胎兄弟。

4.「變形俠醫」 一人分飾兩角

麥克雷法路(Mark Ruffalo)在化身「變形俠醫」前,已是演技派,今次他身兼監製及演員的HBO原創迷你劇集《I Know This Much Is True》中的演出,更是一人要分飾兩角,而其一更是精神病患者。

麥克雷法路劇中飾演同卵雙胞胎兄弟,通過平行描繪二人的生活,帶出兩兄弟不同階段的人生故事,以及帶出家庭中有關背叛、犧牲與寬恕的議題。

INFO

《I Know This Much is True》(共6集)

日期及時間︰5月11日早上9時首播(和美國同步)

頻道︰HBO(NowTV115台)及HBO GO(NowE)