【新冠肺炎】港大中大醫學院畢業試獲豁免限聚令

▲ 香港大學。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府周日（29日）起禁止多於4人在公眾地方聚集，食衞局稱香港大學及中文大學兩間醫學院畢業試，其豁免於有關規例的申請已獲批。港大醫學院將於明日（4月1日）開始舉行畢業試，中大醫學院則於周五（4月3日）開考。

食衞局今日（31日）回覆TOPick查詢表示，政府早前收到兩間醫學院就舉行畢業生考試的豁免申請，考慮到讓有關學生如期畢業對支持公營醫療系統運作的重要性，政務司司長已按有關規例的賦權，批准有關申請，惟兩間醫學院在舉行考試時，須執行一系列預防感染措施。

局方續指，政府現時未有收到其他院校提交的豁免申請。

港大醫學院日前向畢業班學生發電郵稱，考試將如期舉行，明日舉行首場筆試，另外正研究為參與臨床考試的病人先進行新冠病毒檢測，以及須先徵獲瑪麗醫院同意。

至於中大醫學昨日回覆查詢時表示，考慮到疫情將持續一段頗長時間，甚至有機會轉趨嚴重，把考試延期只是把問題延後處理，並非解決良策，經平衡「學生安全」及「確保專業水平及病人安全」的多方考慮下，醫學院已向政府就考試安排遞交豁免申請，並已收到政府通知申請已獲批，將計劃如期舉行考試，以及採取一系列嚴格的感染控制安排，其中畢業試即將於本周五（4月3日）如期展開。

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記者：馮琪雅