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【新冠肺炎】李君妍胞姊確診新冠肺炎　公司安排明日起暫停工作自我隔離

娛樂 21:15 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

因為胞姊確診新冠肺炎，明天起李君妍要自我隔離。

TVB女藝人李君妍的同住胞姊確診患上新冠肺炎，李君妍更於上周及今日(31日)返回TVB電視城錄影節目《姊妹淘》，有份拍攝此節目的藝人包括張寶兒、孫慧雪、陳詩欣、吳若希、莊思敏等，而李君妍今晚回覆TOPick記者，由於自己為緊密接觸者，公司由明天起會停止其工作，她亦會留家自我隔離。

李君妍今晚接受TOPick記者訪問，她透露由於家人不幸確診新冠肺炎，令身邊同事及朋友感到憂慮，她感謝外界的關心。

【新冠肺炎】李君妍家人確診新冠肺炎　上周有返TVB拍《姊妹淘》

李君妍胞姐確診新冠肺炎。(經濟日報圖片)

李君妍表示知悉胞姊確診患上新冠肺炎後，已立即向公司滙報，她跟媽媽也到診所進行快速測試，另外更到了廣華醫院進行肺部X光檢查，除了測試結果為陰性，肺部顯影亦屬正常。

李君妍跟胞姊同住，關係要好。（取自李君妍IG）


為謹慎起見，她跟媽媽明早會進行深喉唾液化驗，由於她是緊密接觸者，所以她會在家進行自我隔離，而公司亦暫停她的工作。最後李君妍感謝公司及大家的關注，更叮囑大家要萬事小心，亦希望自己能平安過渡，早日返回工作崗位。

據知李君妍除了錄影固定節目《姊妹淘》外，更要拍攝劇集《食腦喪B》(暫名)。

【默默耕耘】李君妍捱足10年由路人甲做起　受辱罵取笑仍不放棄理想

李君妍要暫停工作，包括錄影《姊妹淘》。（取自李君妍IG）

李君妍於2009年畢業於第24期無綫藝員訓練班，除做演員外，還在朋友開設的健身身品店兼顧店員，其社交網站經常見她分享健身的影片。

她曾學習南拳，早年參加過TVB的節目《功夫新星》，而健身及打拳對其演藝路亦甚有幫助，李君妍過去接演的角色不少都與這兩項運動相關，而她近年最為人所知的演出，相信是於劇集《她她她的少女時代》演健身室教練胡樂冰Icy一角。

撰文 : TOPick柴犬出動

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