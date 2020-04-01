【疫市求存】食店生意慘跌八成忍痛離場　李雨陽：保留現金待疫情後東山再起

▲ 李雨陽說受疫情影響，便時把餐廳結業及退股，希望日後有機會再開食店。

新冠肺炎肆虐，大家都留在家中避疫，飲食業首當其衝大受打擊，更出現結業潮。藝人李雨陽原本擁有兩間餐廳，但受疫情影響下，其中一間剛結業，另一間他則決定退股，李雨陽直言長短不如短痛，待日後市況轉好後才找投資新機會。

連人工都未夠俾

曾是TVB藝人、2003年電視劇《當四葉草碰上劍尖時》第二男主角的李雨陽，去年初在觀塘開設首間食店「媽咪小食屋」，生意一直不錯，但去年中開始出現變化。

李雨陽說：「上年6月社會運動開始，生意已經不太好，起初以為運動後生意會回升，怎知又出現疫症，原本以前有四、五千元一日生意額，跌到每日只有八、九百元，大跌超過八成，最差有一日只有幾百元，就連人工都未夠俾，租金更支持不到，於是決定結業。」

▲ 藝人李雨陽十分勤力，從前經常在餐廳坐鎮，人手不夠時更會倒垃圾及洗碗，如今疫情肆虐生意急跌，惟有暫時黯然忍痛離場，待疫情過後東山再起。(陳智良攝)

至於去年10月在長沙灣元州商場開設的「媽咪隨意屋」，雖然當時正值社會運動，但因餐廳口碑佳，生意每日都有七、八千元，但疫情來到，最差只有九百幾。餐廳隨後推出不同的套餐及外賣優惠，但生意還未見起色。

保本待東山再起

李雨陽近期決定退股，其他股東繼續經營這食店，「正所謂長痛不如短痛，現在市度很差，我覺得不如手持一些現金，儲多一些本錢，待疫情過去再看有甚麼發展。至於會否再開餐廳，就要講緣份，如果有合適的都會考慮。」

▲ 李雨陽已退股的長沙灣餐廳，以賣新東南美食甚受歡迎，如這款鮮蝦冬蔭功湯，是人氣之選。(陳智良攝)

他選擇全身而退，自言是蝕本離場，但另一方面卻令他學識其他事情，「因為兩間食店都有不同股東，人多意見自然多，我學懂了跟不同人相處及溝通的技巧，發覺包容是十分重要，更要身體力行去做到『君子和而不同』。」



縱使生意受挫，但李雨陽最近就家有喜事，便是跟太太追女成功，囡囡的預產期在今年9月，可謂替李家沖喜了。

記者：招美寶