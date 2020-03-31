屯門醫院住院病人確診退伍軍人症 現時情況危殆 社會 21:26 2020/03/31 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 屯門醫院矯形及創傷科病房一名65歲男病人，今日（31日）確診退伍軍人症。（資料圖片） 屯門醫院矯形及創傷科病房一名65歲男病人今日（31日）確診退伍軍人症，他現時因自身疾病而情況危殆。 衞生署衞生防護中心今日到屯門醫院，視察有關病房及收集水樣本化驗，感染源頭則仍在調查中。 屯門醫院已於洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格的過濾器、暫時停用有關洗手盤水龍頭、和對病人展開醫學監察。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 本港上周3人感染退伍軍人症 年內累計第30宗 16:29 2020/03/09 本港上周3人感染退伍軍人症 年內累計第30宗 93歲老翁染退伍軍人病逝世 今年至今共31宗個案 20:19 2020/03/24 93歲老翁染退伍軍人病逝世 今年至今共31宗個案 上周新增2退伍軍人症個案累計33宗 患者潛伏期居於廣東省 17:35 2020/03/30 上周新增2退伍軍人症個案累計33宗 患者潛伏期居於廣東省 衞生防護中心 衞生署 屯門醫院 屯門 退伍軍人症