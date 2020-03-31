  • 19°C
香港時間 : 2020331日 (週二) 21:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

屯門醫院住院病人確診退伍軍人症　現時情況危殆

社會 21:26 2020/03/31

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

屯門醫院矯形及創傷科病房一名65歲男病人，今日（31日）確診退伍軍人症。（資料圖片）

屯門醫院矯形及創傷科病房一名65歲男病人今日（31日）確診退伍軍人症，他現時因自身疾病而情況危殆。

衞生署衞生防護中心今日到屯門醫院，視察有關病房及收集水樣本化驗，感染源頭則仍在調查中。

屯門醫院已於洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格的過濾器、暫時停用有關洗手盤水龍頭、和對病人展開醫學監察。

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

本港上周3人感染退伍軍人症　年內累計第30宗
16:29 2020/03/09
本港上周3人感染退伍軍人症　年內累計第30宗
93歲老翁染退伍軍人病逝世 今年至今共31宗個案
20:19 2020/03/24
93歲老翁染退伍軍人病逝世 今年至今共31宗個案
上周新增2退伍軍人症個案累計33宗　患者潛伏期居於廣東省
17:35 2020/03/30
上周新增2退伍軍人症個案累計33宗　患者潛伏期居於廣東省
衞生防護中心 衞生署 屯門醫院 屯門 退伍軍人症

最高瀏覽

【光天化日】疫情下海灘上搭設帳篷 男女赤裸身體親密互動被人偷拍
今日 13:46
【光天化日】疫情下海灘上搭設帳篷 男女赤裸身體親密互動被人偷拍
【新冠肺炎】疫情蔓延多國農場缺勞工限出口　聯合國警告：未來數周全球或糧食短缺
19:10 2020/03/30
【新冠肺炎】疫情蔓延多國農場缺勞工限出口　聯合國警告：未來數周全球或糧食短缺
【港鐵怪客】阿伯緊抱女伴伸手入褲亂摸　目擊乘客嘩然：希望你們用搓手液清潔雙手
12:58 2020/03/30
【港鐵怪客】阿伯緊抱女伴伸手入褲亂摸　目擊乘客嘩然：希望你們用搓手液清潔雙手