屯門醫院住院病人確診退伍軍人症　現時情況危殆

▲ 屯門醫院矯形及創傷科病房一名65歲男病人，今日（31日）確診退伍軍人症。（資料圖片）

屯門醫院矯形及創傷科病房一名65歲男病人今日（31日）確診退伍軍人症，他現時因自身疾病而情況危殆。

衞生署衞生防護中心今日到屯門醫院，視察有關病房及收集水樣本化驗，感染源頭則仍在調查中。

屯門醫院已於洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格的過濾器、暫時停用有關洗手盤水龍頭、和對病人展開醫學監察。

責任編輯：陳梓蔚