【新冠肺炎】政府將派專機到秘魯接回港人　當地時間4月3日由利馬飛往倫敦

▲ 滯留當地的港人需於4月3日中午前抵達利馬機場，以便乘坐專機離開秘魯。（資料圖片）

政府今日（31日）宣布，為協助滯留秘魯的香港居民順利離開當地，將安排專機接載他們由利馬飛往倫敦，再轉乘已預留機位的航班返港，費用由用者支付。專機將於秘魯時間4月3日在利馬機場離開並飛往倫敦。

政府發言人指，為協助滯留秘魯的香港居民回港，特區政府將安排專機接載他們，由利馬飛往倫敦再轉乘已預留機位的航班返港，費用由用者支付。

秘魯正處全國緊急狀態，所有陸空交通限制非常嚴格，現時在當地的港人無法透過一般途徑自行安排航班離開秘魯。



政府又指，是次安排的專機暫定於秘魯時間4月3日離開利馬飛往倫敦，相關乘客之後會轉乘已預留機位的航班返港。其中有部分港人正身處秘魯不同地方，需乘搭內陸機或其他陸路交通工具前往利馬，以便集中安排國際航班從利馬離開秘魯。

為此，香港特區政府正積極與外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯大使館跟進，包括協助安排專機接載身處庫斯科的30多名港人前往利馬，而身處其他地點的港人會經當地旅行社或交通服務公司協助安排，他們需於4月3日中午前抵達利馬機場，以便乘坐專機離開秘魯。

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特區政府呼籲各身處秘魯而至今沒有聯絡「入境處協助在外香港居民小組（小組）」的港人，如希望乘搭專機離開秘魯，須於秘魯時間3月31日內（即香港時間4月1日下午1時前）致電入境處24小時熱線（852）1868，或通過小組電郵1868@immd.gov.hk求助。小組人員會就實際情況跟進。

而已聯絡小組求助的港人，不需再次聯絡，小組人員會以電話主動聯絡他們，及通知有關專機安排的詳情。

根據法例要求，回港人士抵港後須接受14天強制檢疫。上機前如有病徵，航空公司會拒絕旅客上機。

截至今日中午12時，入境處共接獲91名滯留秘魯港人的求助，其中包括30多名旅行團成員。求助者中有9名人士已通過其他安排離開秘魯。早前有港人因新冠肺炎在當地不幸離世，而3名屬其緊密接觸者的港人須留在當地接受檢疫。

在摩洛哥方面，截至今日中午12時，入境處一共接獲152名滯留當地港人的求助。其中已有113人乘坐不同航班返港或已作返港安排；滯留的39名港人，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市，港府正積極跟進。

責任編輯：陳梓蔚