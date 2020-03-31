【新冠肺炎】一隻混種短毛貓對病毒測試呈陽性反應　居香港仔主人早前確診

▲ 新冠肺炎疫情持續，本港出首度有貓隻對病毒測試呈陽性反應。（車耀開攝）

新冠肺炎疫情持續，漁農自然護理署今日（31日）表示，由居於香港仔一名確診者擁有的一隻混種短毛貓對2019冠狀病毒病病毒的測試呈陽性反應，是本港首次有貓隻對測試呈陽性反應，亦是繼早前2隻狗隻對測試呈弱陽性或陽性反應後，第3隻對測試呈陽性反應的動物。

是次個案涉及一隻混種短毛貓，居於香港仔一住所。由於其畜養人確診2019冠狀病毒病，貓隻於昨日（30日）被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。署方同日為其抽取樣本進行檢驗，其中口腔、鼻腔及直腸樣本中對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。該貓隻現時沒有任何與2019冠狀病毒病相關的病徵。

漁護署會繼續為上述貓隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試，以及繼續與衞生署緊密合作，處理相關個案。

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為確保公眾及動物的健康，漁護署強烈建議將與新冠肺炎確診者同住的寵物（哺乳類動物，包括貓狗），安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

發言人提醒畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

發言人強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播2019冠狀病毒病。寵物畜養人應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

責任編輯：馮琪雅