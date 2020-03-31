【新冠肺炎】信義會西貢戒毒所職員確診　3月19日最後上班　其他職員及學員隔離至4月2日

▲ 基督教香港信義會社會服務部證實，轄下位於西貢的戒毒中心靈愛蛋家灣中心一名職員確診新冠肺炎，現正留院。（資料圖片）

基督教香港信義會社會服務部今日（31日）表示，獲悉轄下位於西貢的戒毒中心靈愛蛋家灣中心一名職員確診新冠肺炎，並已即時啟動一系列緊急應變措施，亦會與衛生防護中心緊密溝通，以減低傳染風險。



信義會指，靈愛蛋家灣中心一名職員在前晚（27日）早上10時接獲衞生防護中心通知，證實其為新冠肺炎初步確診者。該名職員負責支援中心運作，最後當值日期為3月19日，當值期間有按機構防疫指引配戴口罩、清潔消毒及量度體溫，工作期間没有任何身體不適，亦無發燒記錄。他於3月24日早上開始出現發燒病徵，致電回中心請病假及前往求醫。

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信義會續指，有關職員目前已經入院治療，據衞生防護中心負責醫生表示，因職員病發時已數天沒有在靈愛蛋家灣中心工作，所以中心爆發風險不算高，而醫生對機構現階段的應變防疫措施亦未有進一步建議。



信義會稱，在接獲職員初步確診的消息後，昨日（28日） 已通告中心學員、家屬及全體職員，必須以最後接觸日（即3月19日）起計，於蛋家灣中心進行14天隔離至4月2日，期間中心繼續停止與其他單位及外界人士直接接觸，安排每天3次為職員及學員量度體溫，並按衛生防護中心稍後的建議在有需要時加強措施/延長隔離期。

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而中心亦會進行全面消毒，並增加清潔的次數；職員及學員用膳將會有分隔安排，每張飯桌只會安排最多4位學員或職員入座，避免面對面用餐，中心亦會暫停集體活動，並儘量確保各人保持適當社交距離，減少互相傳染的風險。

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責任編輯：徐紹軒