滯留摩洛哥港人：盼政府派機接回　不介意成本費用

▲ 有滯留摩洛哥的港人指，希望政府派專機接他們回港，不介意成本費用。（資料圖片）

政府今日（31日）宣布派專機到秘魯接回滯留港人，但滯留摩洛哥的港人則回港無期。有摩洛哥求助港人指，希望港府派機到當地接他們返港，並指不介意自付費用。港府則指正在跟進，盡力安排預留機位或安排班機接載滯留港人返港。

【新冠肺炎】政府將派專機到秘魯接回港人 當地時間4月3日由利馬飛往倫敦

有摩洛哥求助港人的家屬吳小姐稱，其姐姐和姐夫本月中參加新華旅遊一個北非團，至今二人仍滯留摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca），因摩洛哥「鎖國」未能離開。吳稱二人盼獲港府安排包機返港，也不介意付成本費用，但未獲港府具體回應。

吳小姐稱，二人不介意先離開摩洛哥，於其他地方轉機返港；但據她了解，當地明天（4月1日）有一班醫療用品運輸機，前往南韓，不過二人已知悉未獲安排隨機。滯留摩國的港人，仍有待港府安排交通。

港府今日指，截至今日中午12時，入境處一共接獲152名摩洛哥的當地港人的求助。其中已有113人乘坐不同航班返港或已作返港安排；滯留的39名港人，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市，港府正積極跟進，盡力安排預留機位或安排班機接載滯留港人返港。

責任編輯：陳梓蔚