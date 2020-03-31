  • 19°C
香港時間 : 2020331日 (二) 23:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

滯留摩洛哥港人：盼政府派機接回　不介意成本費用

社會 22:18 2020/03/31

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

有滯留摩洛哥的港人指，希望政府派專機接他們回港，不介意成本費用。（資料圖片）

政府今日（31日）宣布派專機到秘魯接回滯留港人，但滯留摩洛哥的港人則回港無期。有摩洛哥求助港人指，希望港府派機到當地接他們返港，並指不介意自付費用。港府則指正在跟進，盡力安排預留機位或安排班機接載滯留港人返港。

【新冠肺炎】政府將派專機到秘魯接回港人　當地時間4月3日由利馬飛往倫敦

有摩洛哥求助港人的家屬吳小姐稱，其姐姐和姐夫本月中參加新華旅遊一個北非團，至今二人仍滯留摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca），因摩洛哥「鎖國」未能離開。吳稱二人盼獲港府安排包機返港，也不介意付成本費用，但未獲港府具體回應。

吳小姐稱，二人不介意先離開摩洛哥，於其他地方轉機返港；但據她了解，當地明天（4月1日）有一班醫療用品運輸機，前往南韓，不過二人已知悉未獲安排隨機。滯留摩國的港人，仍有待港府安排交通。

港府今日指，截至今日中午12時，入境處一共接獲152名摩洛哥的當地港人的求助。其中已有113人乘坐不同航班返港或已作返港安排；滯留的39名港人，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市，港府正積極跟進，盡力安排預留機位或安排班機接載滯留港人返港。

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【新冠肺炎】政府將派專機到秘魯接回港人　當地時間4月3日由利馬飛往倫敦
今日 21:39
【新冠肺炎】政府將派專機到秘魯接回港人　當地時間4月3日由利馬飛往倫敦
【口罩供應】歐盟認證+BFE+PFE達95%　便利妥成人及兒童3D口罩大貨到
今日 21:44
【口罩供應】歐盟認證+BFE+PFE達95%　便利妥成人及兒童3D口罩大貨到
【新冠肺炎】一隻混種短毛貓對病毒測試呈陽性反應　居香港仔主人早前確診
今日 22:13
【新冠肺炎】一隻混種短毛貓對病毒測試呈陽性反應　居香港仔主人早前確診
新冠肺炎 入境處 運輸 秘魯 摩洛哥 肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【光天化日】疫情下海灘上搭設帳篷 男女赤裸身體親密互動被人偷拍
今日 13:46
【光天化日】疫情下海灘上搭設帳篷 男女赤裸身體親密互動被人偷拍
【新冠肺炎】疫情蔓延多國農場缺勞工限出口　聯合國警告：未來數周全球或糧食短缺
19:10 2020/03/30
【新冠肺炎】疫情蔓延多國農場缺勞工限出口　聯合國警告：未來數周全球或糧食短缺
【港產口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上 香港品牌EG於4月2日開售現貨口罩【附購買連結】
今日 10:57
【港產口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上 香港品牌EG於4月2日開售現貨口罩【附購買連結】