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【新冠肺炎】過去兩天25宗確診個案未送院　一文看清大廈名單

社會 00:31 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

過去兩天仍有25宗確診人士未送院。涉及居住大廈名單包括銅鑼灣百德大廈B座 。 車耀開攝

新冠肺炎疫情肆虐，本港近日確診個案急速上升，公院負壓病房使用率已達7成，有家居檢疫人士確診40小時後才送院，特首林鄭月娥昨承認「情況唔係幾理想」；醫管局坦言，目前確診者平均需待1至2天才可安排入住第一綫隔離病房，而截至3月31日仍有25名確診者尚待入院。

特首林鄭月娥31日早上出席行政會議前承認，有確診患者未能即時送院情況不理想，已要求食衞局與醫管局研究縮短入院時間，又表明不排除讓接近康復的患者，轉送至另一類的隔離設施接受治療。當局正努力增加檢疫中心位置，包括即將啟用的八鄉少年警訊中心、鯉魚門新一期設施和竹篙灣的組合屋等。

【新冠肺炎】一隻混種短毛貓對病毒測試呈陽性反應　居香港仔主人早前確診

政府亦會密切留意檢疫中心的入住率，當接近飽和時，會實行專家的建議，即受檢疫者在入住檢疫中心10天後，如無病徵，深喉唾液檢測確定沒受感染，經醫生評估亦認為條件合適，即可回家完成餘下4天的檢疫。

過去兩天25宗未送院確診個案居住大廈名單：

中西區 

  • 宏基國際賓館(第693宗，男，21歲--31/03/2020確診，29/03/2020發病)
  • 百輝大廈 (第694宗，女，71歲--31/03/2020確診，27/03/2020發病)
  • 景雅花園 (第699宗，男，11歲--31/03/2020確診，無病徵)

灣仔 

  • 香港銅鑼灣皇冠假日酒店 (第657宗，男，25歲--30/03/2020確診，15/03/2020發病)
  • 富雅閣 (第668宗，男，34歲--30/03/2020確診，無病徵)
  • 百德大廈 B 座 (第673宗，男，52歲--30/03/2020確診，29/03/2020發病 )
  • 樂陶苑 D 座 (第692宗，男，20歲--31/03/2020確診，無病徵) 

南區 

  • 紅山半島棕櫚徑 (第671宗，男，19歲--30/03/2020確診，無病徵)
  • 海怡半島17座美暉閣 (第696宗，男，15歲--31/03/2020確診，無病徵)
  • 海怡半島17座美暉閣 (第697宗，女，21歲-- 31/03/2020確診，無病徵) 

東區 

  • 筲箕灣廣場麗怡苑 (第695宗，男，18歲--31/03/2020確診，27/03/2020發病)

觀塘 

  • 麗港城 4 座 (第698宗，男，62歲--31/03/2020確診，28/03/2020發病)
  • 觀塘帝盛酒店 (第700宗，男，21歲--31/03/2020確診，無病徵)
  • 觀塘大廈 (第704宗，女，32歲--31/03/2020確診，24/03/2020發病)

油尖旺 

  • Page 148 (第650宗，女，24歲--30/03/2020確診，12/03/2020發病)
  • 香港百樂酒店 (第660宗，女，20歲--30/03/2020確診，無病徵)
  • 漾日居 7 座 (第666宗，男，65歲--30/03/2020確診，無病徵)
  • 香港基督教青年會(第672宗，男，16歲--30/03/2020，無病徵)
  • 福明大廈 (第705宗，女，35歲--31/03/2020確診，27/03/2020發病)

深水埗 

  • 蘇屋邨壽菊樓 (第703宗，男，41歲--31/03/2020確診，17/03/2020發病 )

葵青 

  • 青輝新村 (第658宗，女，18歲--30/03/2020確診，23/03/2020發病)

荃灣 

  • 荃灣中心天津樓 (第702宗，女，29歲--31/03/2020確診，27/03/2020發病)

沙田 

  • 皇御居 (第664宗，女，17歲--30/03/2020確診，無病徵)

北區 

  • 祥華邨祥智樓 (第674宗，男，23歲--30/03/2020確診，26/03/2020發病)

大埔 

  • 鹿茵山莊鹿怡居 4 座(第688宗，男，18歲--31/03/2020確診，無病徵)

【新冠肺炎】3月31日確診32宗個案　24人潛伏期曾外遊　一文看清個案詳情及居所

責任編輯　李志強

筲箕灣廣場 祥華邨 海怡半島 百德大廈 紅山半島 麗港城 樂陶苑 景雅花園 皇御居 荃灣中心

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