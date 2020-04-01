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【張國榮逝世17周年】唐鶴德深情悼摯愛Leslie　至今仍單身唐唐：望大家同度這次疫情

娛樂 09:52 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

張國榮逝世17周年，唐鶴德未忘情發文悼摯愛。

自2003年起，每年四月一日對香港人來說並不只是愚人節，還是一代巨星張國榮（哥哥）離世的日子。生前與他相知相伴廿載的同性戀人唐鶴德，於今日（4月1日）凌晨貼出與張國榮的昔日合照，發文悼念摯愛。

今日是張國榮離逝17周年，2003年4月1日的愚人節，香港人同時面對著非典型肺炎（沙士）的疫情爆發。

今年2020年，卻有襲全球的新型冠狀肺炎（武漢肺炎），相信港人感受更深，思念哥哥的愁緒更濃。

【張國榮逝世17周年】Leslie低調行善不張揚　哥哥暖心完成骨癌粉絲最後心願

當年二人經常結伴出席共開場合。（資料圖片）

【張國榮逝世17周年】Leslie低調行善不張揚　哥哥暖心完成骨癌粉絲最後心願

哥哥生前公開與同性戀人唐鶴德的關係，二人相戀相知相伴20年。

據知哥哥過身後，唐唐至今仍維持單身，每年哥哥的生忌、死忌，或甚大節日如聖誕，思念舊人的唐唐都會在社交網站發文。

今日發放的照片中，二人搭著肩撐著傘，有風雨同路的感覺。（instagram圖片）

【一代巨星】張國榮「現身」香港各處　哥哥熱心粉絲：重行Leslie走過的路

唐鶴德悼念張國榮

今日凌晨約兩時許，唐唐在其instagram上貼出一張與哥哥的合照，發文悼念摯愛：

17年前你離開了我們，但我知道你在另一個國度裡時刻都想念著我們，特別在這嚴峻的時候會更加給我們鼓勵、打氣。

希望大家一起加油、努力，共同渡過這一次的疫情。

照片中二人同撐一傘，有風雨同路的感覺，發文不足十小時已有超過兩萬名網民讚好，許多人留言表示想念哥哥，亦同時祝願唐唐過得安好。

有關黎彼得憶張國榮生前點滴按此

撰文 : TOPick柴犬出動

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