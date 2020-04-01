【新冠肺炎】確診者未即時入院恐播毒　何栢良建議確診者如廁時勿開抽氣扇

▲ 何栢良認為要禁止麻雀館及卡拉OK運作。(資料圖片)

新冠肺炎疫情肆虐，本港近日確診個案急速上升，截至3月31日仍有25名確診者尚待入院。港大傳染病中心總監何栢良認為要禁止麻雀館及卡拉OK運作；而部分仍未入院的確診者在家時要「罩不離口」，如廁後可以倒入適量的漂白水到水箱，不要開抽氣扇，避免抽出已沖起了的飛沫，污染天井。

【新冠肺炎】天氣潮濕飛沫不易揮發 何栢良：若患者在不通風環境下咳嗽在場人都中招

何栢良今早（1日）接受商台節目時指，負壓病房使用率高，有部分病人需要等待一段時間才入院，因此要在安全的辦法下增加醫院安放病人的容量，例如是開二線病床等。他解釋，如有人在負壓房間咳嗽，其飛沫不會經空調系統污染其他房間或房間外，但強調最重要的是源頭控制，他建議醫管局工程師引入一些小設計，讓醫護人護在替病人取樣本時可以有分隔，例如病人可走進一個類似電話亭的空間，空間可開一個洞，讓醫護人員伸手進去抽取樣本；當病人離開後，其空間會有自動強力抽風及消毒安排。他又指早前已向局方建議相關的提議，希望他們可以盡快跟進。

【武漢肺炎】新型冠狀病毒可經糞便傳播 何栢良：沖廁前先蓋廁板防播毒

至於有部分確診者需等待一段時間才可入院，何栢良認為要盡快「清咗條隊」，強調這些人大多是病徵輕微，建議他們在家中要「罩不離口」，如需吃飯或飲水時，家人應遠離一點，不要「講電話」；如廁後要蓋好廁所板沖廁，並用紙包飲品的一半容量即100至200毫升的沖廁所倒進水箱，打開窗戶，不要開抽氣扇，避免抽出已沖起了的飛沫，污染天井。

【口罩防疫措施】定期注水防新型冠狀病毒入屋 衞生防護中心話你知全屋U型渠位置

他又呼籲附近的鄰居不要太擔心，只要保持日常的清潔及消毒工作，如蓋好廁所板沖廁、市民每日倒清水入U型渠，令U型渠長期儲水等。

【新冠肺炎】K房現群組爆發 許樹昌倡政府關閉K房減風險

對於昨日爆發一個新的感染群組，其確診者曾一同到卡啦OK「唱K」，何栢良指，唱歌時不會佩戴口罩，即使「有嘢笠住個咪」，但唱歌的人仍會噴出飛沫，如一群人在一個密閉的房間唱歌，逗留時亦可能會進食，若當中有人是隱形病人，或曾有隱形病人使用過同一房間，即會發生傳染，而內地亦曾有在麻雀房或卡啦OK房間發生的類似個案。至於要不要關閉相關場所，他又指，如果政府有認真聽市民的意見，正常邏輯都可以理解到，希望政府向市民解釋不關閉的原因。

【新冠肺炎】何栢良料短時間內單日確診個案破百宗 倡立法公眾地方須戴口罩

何栢良建議確診者防疫7件事

在家中要「罩不離口」

如需吃飯或飲水時，家人應遠離一點

不要「講電話」

如廁後要蓋好廁所板沖廁

用紙包飲品的一半容量即100至200毫升的沖廁所倒進水箱

如廁時打開窗戶，不要開抽氣扇，避免抽出已沖起了的飛沫

每日倒清水入U型渠，令U型渠長期儲水等

責任編輯：郭詩詩