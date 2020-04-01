【缺德市民】將軍澳市民放鞋入廁所乾手機吹乾　理工大學研究公廁乾手機暗藏細菌

▲ 有缺德將軍澳市民將鞋放入乾手機。

新冠肺炎肆虐，港人都特別注意衛生，做好防疫措施。然而，有缺德市民卻在商場的廁所內，把一雙鞋放入乾手機內，疑用乾手機吹乾鞋子，行為非常自私。

近日天氣潮濕，不時下雨，有網民在facebook群組「將軍澳主場」上載照片，有人在東港城商場的廁所，把一對鞋放入乾手機中間，疑用乾手機吹乾鞋子。

不少網民紛紛批評其行為自私、沒道德，認為應該把鞋扔掉，有人指鞋底非常骯髒，亦有人表示，「吹風機一足，細菌、病毒全方位飛」、「乾手機好多菌，好彩一向冇用。」

▲ 網民發現廁所吹風機內有一雙鞋。（facebook圖片）

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乾手機和鞋底均藏大量細菌

香港理工大學一項調查發現，公共洗手間的潔手衛生設備有多達52種細菌，有4種為潛在致病細菌。公廁乾手機的凹槽會藏菌，使用時或會將細菌吹散，令雙手再次黏附細菌。

美國休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底藏有大量致病細菌，「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍，這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

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責任編輯：林愛娜