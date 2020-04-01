【港產口罩供應】BFE+PFE+VFE全齊　「Oxyair Mask HK」最早4月13日開賣用Gulu App預訂

▲ 「Oxyair Mask HK」最早4月13日開賣用Gulu App預訂。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，不少市民撲口罩，Oxyair Mask HK 昨日（31日）在其facebook專頁公布口罩開賣詳情，稱將於4月13至4月17日開賣口罩，可透過The Gulu App預訂，合共一萬個名額。

Oxyair Mask HK 帖文稱，廠方會與 The Gulu App 合作，買家需安裝此 App 才可作預購。首批預售日期為 4 月 13 日至 4 月 17 日（星期一至星期五），在每日早上 9:30，下午 6:30 分兩次派籌抽籤，每次1000個名額 ，合共一萬個名額。而每次抽籤約5分鐘，即知結果是否成功購買。廠方會對此安排作檢討，藉以增加名額同數量。

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帖文又稱，先試頭5日，然後馬上作出檢討，務求一日比一日做得更加好，故此這頭 10次口罩抽籤，每人限購一盒，成功購買，就會進入保護區 ，保護區為期 14 日，到期才可再次購買。

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廠方強調，此抽籤並不是鬥快先到先得，所以絕對公平，因此使用 App 抽籤的時候 ，如果抽中的話系統會對應到買家手機上的機身號碼，暫時無法再次購買。 付款方法暫時分別有 : Visa，Master，八達通，WeChat 和 Alipay。

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此外，4 月 13 日晚上，廠方會另外開放兩個渠道，提供專門口罩數量分別只係給醫護人員和長者以 Google form 登記購買。

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責任編輯：羅嘉欣

