▲ Andrew Jack(右)曾演出近年兩齣《星球大戰》系列。(劇照)

新冠肺炎在歐美爆發,荷里活演藝界亦相繼有影星確診。繼《安眠書店》美國資深男演員Mark Blum上周因患新冠肺炎過身,曾演出《星球大戰》(Star Wars)系列演員Andrew Jack,同因確診而離世,終年76歲。

今日外媒報導,曾演出《《星球大戰》(Star Wars)系列演員Andrew Jack,證實因武漢肺炎併發症離世,終年76歲。

綜合報道,Andrew Jack於周二早上在倫敦郊外的一家醫院與世長辭,他因確診武漢肺炎後出現併發症。

▲ Andrew Jack同時有不少幕後製作。

Andrew離世時無法與妻子見最後一面,因妻子正於澳洲被隔離。

Andrew Jack入行近40年,是荷李活著名方言教練,除參予不少幕後,生前亦先後參演2015年的《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)、2017年的《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi),在片中飾演陸軍少校Caluan Ematt。