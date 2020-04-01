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【4月1日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

精明消費 10:22 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

4月1日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周三（1日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

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愛的家今日公佈醫護$1購買1個口罩詳情

愛的家指凡出示香港公立醫院醫護人員工作證件及香港身份證，可以$1購買1個口罩，每人每月限購兩盒（100片），購買詳情將於今日（1日）公佈。

愛的家口罩開售詳情：【口罩供應】PFE+BFE超過99%「愛的家」口罩4月初推市面　4大途徑發售醫護可$1個入手

蘇寧今日開售超快適兒童口罩

蘇寧今日（1日）將於網店開售一批Unicharm超快適兒童口罩，各位爸爸媽媽必睇以下搶購教學！

詳情：【口罩供應】蘇寧4月1日網上開售　日本Unicharm超快適兒童口罩【附即減50元教學】

EG明天推出1700盒口罩

香港品牌EG宣布將於明天（2日）開賣現貨，當日會推出1700盒口罩，以抗疫價100元售賣每盒50個，每人限購一盒。

詳情：【港產口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上 香港品牌EG於4月2日開售現貨口罩【附購買連結】

Dailywood Limited周五發售4000盒口罩

觀塘企業「Dailywood Limited」將於本周五（3日）公開發售外科口罩，每人限購二盒！名額2000個。

詳情：【口罩供應】BFE98%+ PFE95% + VFE98% 觀塘企業98元發售每盒50個外科口罩

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎 口罩

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