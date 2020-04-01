【齊心抗疫】市民搶購口罩消毒用品令郵件數量大增　郵差下班後自願OT做義工派件

▲ 防疫物資郵件大增，郵差下班後自願OT做義工。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩難求，市民紛紛從各地訂購口罩，大量郵件從世界各地運送而來，導致郵差的工作量大增，但為了將郵件盡快送到市民，許多郵差不辭勞苦，自願加班做義工，幫忙處理郵件。

香港郵政於農曆新年後一直以「口罩先派」為原則，優先處理內載口罩的特快專遞郵件。衞生署衞生防護中心日前於Facebook上載一條影片，訪問了一名郵差李華，他表示，自農曆新年假期後，大量郵件如排山倒海般從世界各地運送過來，當中很多郵件都註明是口罩，或其他消毒用品。

為了盡快將郵件送到市民手上，許多同事下班後仍留下來做義工，幫忙處理郵件，即使沒有加班費，亦不會計較。

他說，就算怕也要完成自己的工作，因為他和同事都覺得既然站在這個崗位，就要盡快將郵件送出。他相信，

疫情總會有過去的一天，不會無止境延續下去，只要每一個人做好自己的本分，疫情就會很快消失。

許多網民感謝郵差們在疫情下仍緊守崗位，「辛苦晒郵差叔叔」、「前線永遠最辛苦，感謝郵差」、「辛苦你們，大家加油，明天會更好」。

除了一眾在前線抗疫的醫護人員，仍有許多無名英雄默默堅守崗位，為抗疫努力。詳情請看：

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責任編輯：羅嘉欣