【幼兒茶療】春天潮濕幼兒易生小病　中醫推介4款茶療對付鼻水喉嚨乾

▲ 中醫推介4款茶療對付幼兒小病。

新冠肺炎肆虐，現在還未到高峰期，大家要時刻留意身體狀況，如果出現小病症狀，就立即處理。雖然，不少人已經在家隔離超過一個月，加上春雨紛紛，容易出現「小病」，令免疫力下降，如遇上凶險的新冠肺炎，會一發不可收拾。

以下小病的病徵，首要注意日常，

1）早午晚使用防流感（感染）香包

2）不要飲冰凍，惹濕，煎炸，甜膩的食物。

3）不要隨便渴大補的老火湯。

4）食清淡的食物，蒸煮為主。

5）緊記早睡早起。

6）做30分鐘運動

【止咳湯水】舒緩小兒肺熱咳嗽 湯水專家推介潤喉除痰止咳湯

幼兒茶療

以下茶療分量是1歲以上可服

小病1－透明鼻水

食療：陳皮薑片水飲用

成分做法：陳皮1角、薑片一塊。2碗水煲15分鐘即可，暖喝。

小病2－喉嚨乾涸

食療：羅漢果水飲用

成分做法：羅漢果 一個，弄碎。2碗水煲15分鐘即可，暖喝。

小病 3－便祕

食療：麥芽谷芽陳皮水飲用

成分做法：炒麥芽2分，炒谷芽2分，陳皮1角。2碗水煲15分鐘即可，暖喝。

小病 4 - 睡不安穩

食療：沈香茶飲用

成分做法：沈香茶3粒，1杯水用90度水溫焗茶，暖喝。

如服用以上食療及嚴守生活規律，仍未有進展，應去可靠中醫面診，為健康作一個保障。

更多【兒童健康】報道，

【兒童偏食】嬰幼兒偏食影響體重身高生長 兒科醫生分享5項培養健康飲食習慣貼士

【兒童咳嗽】分清感染性與過敏性咳嗽 兒科醫生︰按咳嗽成因對症下藥

文章獲註冊中醫馬琦傑授權轉載。