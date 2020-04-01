【機場特警】楊明曾犯醉駕刑毀被嘲垃圾　浪子回頭感激莊思明共患難【有片】

▲ 楊明人生曾犯過不少錯誤。

楊明近日演出TVB新劇《機場特警》，不乏騷身手機會。楊明在《機場特警》前，曾經歷不少風波，年少輕狂的楊明﹐曾犯下無數過錯，既醉駕，又刑毀，最終被公司雪藏。醒覺後的楊明浪子回頭，花近10年時間從低做起，走回正路。

楊明在《機場特警》演機場特警組警長馬容義，跟黃子恒、張振朗有不少對手。楊明歷過不少低潮，曾在TVB節《《如果這樣生活》表達心跡。

▲ 楊明在《機場特警》跟張振朗有不少對手戲。

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楊明在節目中前往台灣花蓮，與當地「同路人」一同反思人生。他來到台灣花蓮的楊明，探訪與自己一樣曾犯大錯的「同路人」鍾大哥。

楊明在節目憶述，年少的自己很貪玩，曾醉駕、刑毀、悔婚等，更被TVB雪藏，事業受重大影響。「同路人」鍾大哥曾參與殺人事件中的埋屍部份，被判入獄約兩年。犯錯後的二人均非常後悔，紛紛於節目中剖白心聲，希望藉此引導同樣「行錯路」的年青人重回正路。

▲ 楊明跟女友莊思明曾共患難。(取自IG)

楊明表示，事業低潮時，曾在街上被途人認出為「明星」邀請拍照，但卻被屢次譏諷指「茄哩啡」、「垃圾」。他續指，縱然肉體上無傷害，但內心仍然非常難受。

不過，楊明並未因而一蹶不振，選擇默默承受、默默努力的他，更決定戒掉飲酒的壞習慣，重新出發。入行21年，楊明感激公司沒有在低潮時放棄自己：「我希望繼續做，所以連強姦犯、死屍，及二世祖都不介意演。」

▲ 楊明曾在《如果這樣生活》一圓消防員夢想。（取自楊明Instagram）

前警司黎家智任《機場特警》顧問，詳細請看：https://bit.ly/2xHorN5

改過自新後的楊明獲公司給予無數演出機會，終在2017年的台慶頒獎禮中奪得「飛躍進步男藝員」。而且，楊明近期於《鐵探》、《婚姻合伙人》的演出亦備受觀眾關注。

重回正軌後的楊明，其實依然「貪玩」，但現時的他則寓工作於娛樂，閒時希望多走訪世界，並希望家人、朋友及觀眾都快樂，讓大家都看到楊明的改變。

跟莊思明拍拖多年的楊明，感激女友曾共患難，粉絲期待他們修成正果。