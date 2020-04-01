【新冠肺炎】加藉伊朗導演拍全球首齣新冠肺炎電影　中國藉女子升降機咳嗽被歧視

▲ 加拿大籍導演Mostafa Keshvari搶先拍以新冠肺炎為主題的電影《Corona》。

新冠肺炎全球大流行，大部分影視製作都受影響要停工，但加拿大籍伊朗裔導演Mostafa Keshvari就趁勢拍了首部以新冠肺炎為主題的電影《Corona》（冠狀）。首個預告片及海報已曝光，片段顯示有中國人在升降機內咳嗽，受到其他人非議。此片現正物色買家發行上映。

預告片中看到故事發生在一幢住宅大廈的升降機內，有7名房客於新冠肺炎在中國大爆發之時，被困在升降機內，而當有人知道大廈內有人已確診肺炎時，被困的住客即時人心惶惶。

其中一名中國女住客更因為咳嗽，而她本人又不諳英語，跟其他住客難以溝通，即時被其他人歧視，懷疑這位新搬來的中國女住客會播毒。有孕婦驚慌倒地，有人要舉槍指嚇他人，情況混亂。

▲ 《Corona》電影是首部以新冠肺炎為題材的驚慄片。（影片截圖）

歧視如病毒

根據《紐約時報》（The New York Times）報道，這部有關新冠肺炎的驚慄片，片長63分鐘。

33歲的加拿大籍伊朗裔導演Mostafa Keshvari說，拍攝此片的念頭來自有一次他搭升降機時讀到一篇中國遊客被襲擊的新聞，而溫哥華華人社區的生意，也因此大跌7成。

▲ 《Corona》電影講疫情初期，有7名住客被困升降機內，而中國藉女子則被懷疑是新冠肺炎確診者。（影片截圖）

導演在1月下旬用了兩星期時間寫劇本，然後用10天搭建電升降機佈景，演員都是新人為主，由於是一鏡直落，所以也容許他們即興演出。整部片以超低成本製作。



Mostafa Keshvari又指出，這部片是關於恐懼，以及有關社會，以及各人的道德選擇。

他認為，現實中所有人，無論任何種族，都有機會經歷不同類型的歧視。