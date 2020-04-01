【新冠肺炎】區結成：留高風險的病人在社區　是不合邏緝

▲ 區結成指若因應時勢發展才作決定，整體而言未能幫助醫院的防線。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，針對近日隔離病床的供應緊張，醫管局前質素及安全總監、中大生命倫理學中心總監區結成指本港病床供應從來都緊張，沙士之後已有負壓病床的比例已有提高，因此也有資源可以應付今次的疫情。本港主要靠檢測、隔離、追蹤及醫院的防線來應對今次疫情，因此醫院中亦一定有限度，故政策應以預先評估未來兩三星期風險調整策略，以最多人得到最大利益為前提。

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區結成表示過去本港很少需要用到第二線病床的程度，但今次疫情規模太大，可見情況關鍵。啟用二線病床之後就是接收多少風險的問題，如果以收到入院都好過沒有的心態，就可以在壓縮其他普通病房來裝載病人，但此做法相當不理想，亦將前線人員放在風險下，令他們有感染危機。他續稱不是說醫護人員的性命優先，但以其他國家為例，如醫護人員開始感染，防線就會開始中斷，因此這個是個重點。因此，在理論上是可以繼續添加床位，但實際上的風險未能承受。

區結成又指全世界在抗疫上往往的樽頸位都在深切治療部的病床、其次是呼吸機、再其次是隔離病床，但香港的情況卻倒轉，最缺乏的是隔離病床。因為這病毒比較少病人像沙士般需要用到深切治療部，亦是相對比較幸運地方。另外香港的檢測數字很大，比其他地方更加多，因此有很多輕微症狀的病人。

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就引起近日的討論，提到當醫療系統承受不住的時候，最高規格的隔離設施是否應給予新感染，傳染性大的病人使用。他就認為香港現時用的安全系數高，就算康復都需要三次檢測後都呈陰性才可以出院，相信很多地方都不會去到三次檢測那麼嚴厲，如果接受兩次陰性就可以出院，病人住院期亦會相對減少。現時住院的時間至少為14日，經過三次檢測可能要20多日才可以出院，但如果可以18天就出院，就已經多10%的流轉量，因此這個亦為考慮因素，但也需要專家作進一步風險評估。

至於已確診的病人需要多兩至三天才入院，官方的說法來不理想，但區結成認為其實當中的問題很大，因為當時病人的傳染性高，

不能一方面說要醫院中的病人完全徹底清除病毒才可出院，另一方面就留高風險的病人在社區，此說法是不合邏緝。

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因此他認為針對接近康復及病毒量低的病人是否已經找地方集中起來，再騰出病房予新症人士，在未來兩星期內必須因應時勢發展做決定。他又認同許樹昌教授的就法，指應該集中正在康復病人在體育館或會議中心作臨時醫院。區結成又提到牛津大學剛剛做了一個各地政策分析及疫情走勢的對比，其中一項指出只要預先快速地將措施升級，日後要接受的後果及慘情就比較少，

（分別在於）是要先行先計劃，還是評估變化才行動。不覺得香港整體的決策做得差，但以最近的政策為例，例如針對食肆的聚集限制，卻不普及至麻雀館及卡拉OK，見有群組在卡拉OK爆發，才可能要限制卡拉OK。這樣整體來說就不是太能夠協助醫院的防線。

因此本港有按照疫情發展去改動政策，雖然技術上的速度已經算快，但整體上算是緩慢，必先先預計未來兩至三星期最大的風險在哪裏後，然後早作行動。

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區結成指前線醫護人員十分緊張，是因為知道內裡的系統壓力有幾大，因此認為去聆聽現場判斷其實是重要的，

不是因為心慌慌才叫你所有事都要去管制，是想防止醫療系統崩潰，所以聽一聽這種（醫護）聲音是有幫助的。並非前線要咩就俾咩，但不要忘記直到現時，這場仗已打了一、兩個月，醫護真係已經投入很多心力，你不能假設未來兩個月，他們都不會疲累，繼續可以打下去，因此現時控制的力度是要令他們可以頂得住及長期作戰。

區結成表示政策應以希望最多人得到最大利益為前提，主流看法還是要需要普及的關懷不同病人。他又指醫院亦要考慮其他非傳染性的病人服務可以壓縮到甚麼程度，是否都應該要有底線。

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責任編輯：郭家穎