【新冠肺炎】錄影《姊妹淘》曾與李君妍接觸 莊思敏恐被感染自我檢驗
TVB女藝人李君妍的同住胞姊確診患上新冠肺炎，李君妍更於上周及昨日（3月31日）到TVB電視城錄影節目《姊妹淘》，《姊妹淘》主持人之一的莊思敏昨晚立即用巿面的新冠肺炎快速測試檢驗，而莊思敏在個人社交媒體並分享檢驗結果。
星期四如常錄影
莊思敏在得悉李君妍家人確診新冠肺炎後，在個人社交媒體分享與新冠肺炎快速測試驗結果自拍，有網民甚至誤會莊思敏拿著驗孕棒宣佈喜訊，令莊思敏哭笑不得。
莊思敏檢驗結果呈陰性，她留言表示：「為了令身邊的人放心，我忍痛自己拮咗自己一下，測試結果我無事。」
之後莊思敏用標籤表示「新冠測試」、「我安全」、「我明天唔出街」和「星期四姊妹淘錄影見」。
莊思敏使用的快速測試劑在網上有售，有些賣家標明杭州出貨，只需兩滴血便可在10至20分鐘知到結果，不過建議個人使用者連續測試3日。
TVB安排李君妍暫停工作自我隔離，詳細請看：https://bit.ly/2UPb5qg
與李君妍曾在錄影廠接觸
莊思敏接受訪問時表示，李君妍得悉家人確診後，已經立即在《姊妹淘》的群組通知所有人，而莊思敏指自己上星期曾和李君妍有接觸，不過並沒有同場錄影，所以只有幾秒接觸的時間。
由於沒有錄影同一集，所以莊思敏回應傳媒時表示不會擔心，只希望對方沒事，家人也能盡快康復。不過回家後，莊思敏為了令身邊的人放心，也用了朋友送的新冠肺炎快速測試檢驗。
李君妍上周有返TVB拍《姊妹淘》，詳細請看：https://bit.ly/2UvtIQV
撰文 : TOPick柴犬出動