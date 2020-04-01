【新冠肺炎】錄影《姊妹淘》曾與李君妍接觸　莊思敏恐被感染自我檢驗

▲ 莊思敏自驗新冠肺炎。

TVB女藝人李君妍的同住胞姊確診患上新冠肺炎，李君妍更於上周及昨日（3月31日）到TVB電視城錄影節目《姊妹淘》，《姊妹淘》主持人之一的莊思敏昨晚立即用巿面的新冠肺炎快速測試檢驗，而莊思敏在個人社交媒體並分享檢驗結果。

▲ 莊思敏為《姊妹淘》主持人之一。（取自莊思敏IG）

星期四如常錄影

莊思敏在得悉李君妍家人確診新冠肺炎後，在個人社交媒體分享與新冠肺炎快速測試驗結果自拍，有網民甚至誤會莊思敏拿著驗孕棒宣佈喜訊，令莊思敏哭笑不得。

莊思敏檢驗結果呈陰性，她留言表示：「為了令身邊的人放心，我忍痛自己拮咗自己一下，測試結果我無事。」

之後莊思敏用標籤表示「新冠測試」、「我安全」、「我明天唔出街」和「星期四姊妹淘錄影見」。

▲ 莊思敏拿著檢測結果自拍。（取自莊思敏IG）

莊思敏使用的快速測試劑在網上有售，有些賣家標明杭州出貨，只需兩滴血便可在10至20分鐘知到結果，不過建議個人使用者連續測試3日。

TVB安排李君妍暫停工作自我隔離，詳細請看：https://bit.ly/2UPb5qg

與李君妍曾在錄影廠接觸

莊思敏接受訪問時表示，李君妍得悉家人確診後，已經立即在《姊妹淘》的群組通知所有人，而莊思敏指自己上星期曾和李君妍有接觸，不過並沒有同場錄影，所以只有幾秒接觸的時間。

▲ 莊思敏表示上周沒和李君妍同廠。（取自莊思敏IG）

由於沒有錄影同一集，所以莊思敏回應傳媒時表示不會擔心，只希望對方沒事，家人也能盡快康復。不過回家後，莊思敏為了令身邊的人放心，也用了朋友送的新冠肺炎快速測試檢驗。

李君妍上周有返TVB拍《姊妹淘》，詳細請看：https://bit.ly/2UvtIQV