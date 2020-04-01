【新冠肺炎】尖沙咀「RED MR」爆感染群組　何栢良促禁止麻雀館及卡拉OK運作

▲ 「RedMR」卡拉OK有小型群組染疫，至少五人確診。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未見平息，本港至今累計病例714宗，昨日更新增一個感染群組，有7人曾於3月24日到RED MR唱卡拉OK，當中5人確診；另外2人已送往檢疫中心。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為要禁止麻雀館及卡拉OK運作。

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何栢良今早（1日）出席商台節目時表示，市民在唱歌時不會佩戴口罩，即使「有嘢笠住個咪」，但唱歌的人仍會有飛沫，如果一群人在一個密閉的房間唱歌，逗留的時間可能會進食，而裏面有人是隱形病人，或曾有隱形病人使用過同一房間，即會發生傳染，而內地亦曾有在麻雀房或卡啦OK房間發生的類似個案， 認為既然特區政府經常提到要與內地聯防聯控疫情，卻不參考內地情況。

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至於要不要關閉相關場所，他又指，如果政府有認真聽市民的意見，正常邏輯都可以理解到，希望政府向市民解釋不關閉的原因。

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小型群組新確診患者涉及4女1男，包括個案第687、702、704、705，而早前被列為沒有感染源頭的第662宗個案，亦曾是其中一名卡拉OK聚會的參與者，他是一名28歲男士，居住在東涌逸東邨康逸樓，3月28日出現頭暈、頭痛及疲倦的病徵，沒有外遊紀錄。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指，7人曾到過尖沙咀加拿分道25-31號1-2樓的RED MR；5位人士中最早的發病時間是3月24日；其他人的發病日為3月27日至28日，相信是他們「一齊玩」而互相感染。

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責任編輯：郭詩詩