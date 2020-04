【齊心抗疫】休息仍不鬆懈孤獨進餐　伊院醫護堅守崗位籲市民留家齊心抗疫

▲ 伊院醫護人員堅守崗位,呼籲市民留在家中齊心抗疫。

新冠肺炎疫情持續擴散,截至昨日(3月31日)已累計714宗確診個案及一宗疑似個案。面對新型冠狀病毒威脅,前線醫護堅守崗位,亦希望市民不致鬆懈。伊利沙伯醫院(QE)近日響應「Stay Home, Save Lives」行動,有隔離病房護士舉起英文橫幅,呼籲市民留在家中抗疫、減少不必要社交。

▲ 隔離病房護士手持橫幅,呼籲市民留在家中抗疫。(圖片來源:伊院通)

伊利沙伯醫院在Facebook公佈了F8隔離病房護士,手持寫有英文字句「I stay at work for you, You stay at home for us!」(為了你,我堅守崗位;為了我們,請你堅守在家)的橫幅,在繁忙的工作中隔著熒幕向市民打氣:

請大家出一分力,同心抗疫!

▲ 醫護人員在休息室內獨自進餐。(圖片來源:伊院通)

為了應對疫情,伊院重新調整餐廳安排。進入餐廳前,需依從餐廳指示探熱;並減少座位及增加分隔,將每張枱的座位減少至不多於4張。同時在職員休息室重新配置枱凳,在早、午、晚市開放給醫護人員,以外賣形式進餐,讓員工能獨自進食、不說話,減少傳播風險。

責任編輯:陳昊淋