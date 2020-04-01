【齊心抗疫】休息仍不鬆懈孤獨進餐　伊院醫護堅守崗位籲市民留家齊心抗疫

▲ 伊院醫護人員堅守崗位，呼籲市民留在家中齊心抗疫。

新冠肺炎疫情持續擴散，截至昨日（3月31日）已累計714宗確診個案及一宗疑似個案。面對新型冠狀病毒威脅，前線醫護堅守崗位，亦希望市民不致鬆懈。伊利沙伯醫院（QE）近日響應「Stay Home, Save Lives」行動，有隔離病房護士舉起英文橫幅，呼籲市民留在家中抗疫、減少不必要社交。

▲ 隔離病房護士手持橫幅，呼籲市民留在家中抗疫。（圖片來源：伊院通）

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伊利沙伯醫院在Facebook公佈了F8隔離病房護士，手持寫有英文字句「I stay at work for you, You stay at home for us!」（為了你，我堅守崗位；為了我們，請你堅守在家）的橫幅，在繁忙的工作中隔著熒幕向市民打氣：

請大家出一分力，同心抗疫！

▲ 醫護人員在休息室內獨自進餐。（圖片來源：伊院通）

為了應對疫情，伊院重新調整餐廳安排。進入餐廳前，需依從餐廳指示探熱；並減少座位及增加分隔，將每張枱的座位減少至不多於4張。同時在職員休息室重新配置枱凳，在早、午、晚市開放給醫護人員，以外賣形式進餐，讓員工能獨自進食、不說話，減少傳播風險。

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責任編輯：陳昊淋