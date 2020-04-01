【停課不停學】SEN學童長期留家能力倒退　大學講師直播義教家居運動增抵抗力

▲ 大學講師直播義教家居運動增強SEN學童抵抗力。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，全港學校復課無期，育有特殊學習需要（SEN）學童的家庭，遇到的問題更複雜，孩子有機會因長期留在家中而出現能力倒退，甚至有情緒或行為問題，對父母亦構成壓力。有大學高級講師帶領大學生，與多間特殊學校體育老師合作，義務推行「Home Exercise for SEN計劃」，透過Zoom直播教學，提供持續實時課堂，提升孩子體適能，促進親子關係和同學互動。

香港教育大學健康與體育學系高級講師Roy sir，曾於特殊學校任教體育14年，一直關注SEN學童的健康問題。近日學校因疫情停課數月，Roy sir聯絡以往任教過的學生，發現他們被困家中非常沉悶，出現情緒或行為問題，家長亦感到身心俱疲。

▲ Roy sir會定時開直播教SEN學生做運動。（受訪者提供）

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每日定時運動教學

既然學生無法出門，不如構思可以在家做的活動。最初Roy sir有想過拍片教做家居運動，但學生無法發問，未必可以做到正確動作，於是從2月開始進行直播教學。他亦邀請大學學生當義務導師，讓他們在停課期間能履行社會義務，為特殊需要人士服務。

最初只有10人左右，都是以前在特殊學校教過的學生，後來愈來愈多人，現時有20多人，希望幫到更多學生。

班上有中輕度智障、自閉症、過度活躍症等學生，為了讓他們充分理解課堂流程，Roy sir設計了時間表，列明需要上課的日子，基本上都是每日下午5至6時，培養學生恆常運動習慣。他亦設計了課堂流程，提供視覺提示，幫助學生理解。

▲ Roy sir設計了家居運動流程，並製作海報作視覺提示。（受訪者提供）

遊戲增加趣味性

每節課堂約一小時，有多元化的體適能運動，學生會先做熱身的「十步操」，之後會針對學生的需要，例如自閉症學生需要提升手眼、手腳等協調能力；唐氏綜合症學生則需要訓練平衡力等。

我亦安排椅上訓練，訓練肌耐力，即使住所較細也無礙運動。

為免學生感到沉悶，Roy sir設計了「六大挑戰」，有6組訓練下肢肌肉的動作，包括半蹲、三角式、戰士蹲等，每個動作需要維持30秒。有時Roy sir亦跟學生玩遊戲，如包剪揼，輸的學生就要做10下原地跳，增加趣味性。

最初只想維持學生的體適能，後來學生愈做愈好，我就讓他們自己做示範，帶其他同學仔去做動作。上課時，不少家長都會在旁陪伴，家長見到孩子有進步，都覺得很開心。

▲ Roy sir希望計劃能幫助到更多SEN學童。（受訪者提供）

與特殊學校合作

自行開班推行順利，Roy sir亦與數間特殊學校合作，其中明愛樂進學校體育科林sir參考Roy sir的課程，推動校本的在家運動計劃，目前校內亦有20多名學生參與，每天下午2時半至3時半實時教學。

我校主要是中度智障學生，較難用遊戲方式教學，所以較專注在訓練肌肉的動作，增加運動量。

▲ 明愛樂進學校葉懿寶校長（左）和體育科林sir（右）都積極推行在家運動計劃。（受訪者提供）

葉懿寶校長表示，因為數月沒上學，學生都很期待上課能看見同學。家長和學生的反應很正面，愈來愈多家長學用Zoom，跟孩子一起做運動，未來或需要分成2班上課。而Roy sir亦希望，SEN學童在家運動計劃可以持續下去。

其實平日社會上提供給SEN學童的活動不多，即使日後復課，學生仍可透過網上教學，在家做運動，未來希望能申請到資助，把計劃擴大，服務更多SEN學童。

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記者：林愛娜