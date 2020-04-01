【機場特警】黃子恆曾因桃色醜聞形象受損　入行20年跟裕美不倫戀最轟動

▲ 黃子恆在《機場特警》佔戲甚重。

TVB新劇《機場特警》最近播出，劇中不少主要角色都曾經被負面報導纏身。當中飾演章sir（章振赫）的黃子恆出道20年，幕前事業一直浮浮沉沉，反而其桃色新聞最廣為人知，黃子恆除了搭上還未離婚的歌手裕美，去年還被爆出與女粉絲發生性關係。

新劇《機場特警》於本周一開播，劇中要角大部份都是「新聞人物」，當中包括曾經醉駕、餐廳涉爭議的楊明，被封「黑仔王」的張振朗，以及經常陷入桃色新聞的黃子恆。

▲ 黃子恆經常陷入桃色新聞，因而獲得「賤男」封號。（劇照）

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黃子恆在《機場特警》中飾演機場特警組總督察「章sir」章振赫，剛播出的兩集中佔不少戲份。不過在劇中看似威武的他，現實中曾不斷捲入各種桃色新聞之中，更被爆出搭上女粉絲令對方懷孕，一度被封為圈中「賤男」。

▲ 黃子恆在劇中飾演機場特警組主管。（劇照）

1999年前黃子恆中五畢業便投考TVB藝員訓練班繼而入行，多年來大多演繹不少劇集，但大多只屬配角，第一套為觀眾記得的相信是於《衝上雲霄》中飾演副機場阿Nick一角。

多年來演藝工作未見有突破的黃子恆，近十年則憑著他的的與各種女性的桃色新聞為人認識，更一度卻被冠以「賤男」封號。

▲ 裕美現時已有外籍新歡。（取自IG）

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黃子恆曾經與李佳芯、吳若希等女藝人傳過緋聞，當中跟裕美的戀情最為人津津樂道。於2016年，還未與前夫離婚的裕美，被影到與黃子恆拍拖買菜，再雙雙返歸玩「煮飯仔」，行為親暱疑似同居。

後來二人承認開始戀情，裕美解釋因受到前夫家暴，又遇上黃子恆送暖，對方在不知其感情狀況下開展戀情，該段時間二人輪流現身為戀事解畫，同時令二人形象直插谷底。

▲ 該名內地女粉絲去年自爆懷上黃子恆骨肉。（微博圖片）

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去年本來憑《是咁的，法官閣下》人氣開始回升的黃子恆，又突然被爆出搭上內地女粉絲，令對方懷孕卻不負責任害女方要去墮胎，黃子恆否認是女方腹中塊肉的經手人，但承認曾與女粉絲發生關係。

之後女方公開多段短訊對話及錄音，令黃子恆與「賤男」、「渣男」等字眼脫離不了關係。

黃子恆後來承認跟女紛絲認識，但否認發生關係，並指已循法律途徑處理，事件後來不了了之，黃子恆事業未受重大影響，亦漸受TVB力捧。